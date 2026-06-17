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Encuesta revela bajo interés de los chilenos por el Mundial 2026: casi la mitad no sigue el torneo DEPORTES Archivo

Encuesta revela bajo interés de los chilenos por el Mundial 2026: casi la mitad no sigue el torneo

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Por : El Mostrador Deportes
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Un estudio de Activa Research mostró que el 46,6% de los chilenos tiene poco o ningún interés en el Mundial 2026. La ausencia de la Roja también se refleja en el consumo: casi dos tercios no gastarán dinero asociado al torneo y el gasto promedio proyectado alcanza los $33.595.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
A una semana del inicio del Mundial 2026, una encuesta de Activa Research reveló un bajo nivel de entusiasmo entre los chilenos. El 46,6% declara poco o ningún interés en el torneo, mientras que el 62,7% no planea gastar dinero relacionado con la competencia. Brasil y Portugal aparecen como las selecciones favoritas para quedarse con el título, mientras que la televisión abierta se mantiene como el principal medio para seguir los partidos.
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A una semana del inicio del Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México, un estudio de Activa Research mostró que el torneo genera un interés moderado entre los chilenos, marcado por la ausencia de la selección nacional y un escaso impacto en el consumo.

La encuesta, realizada entre el 10 y el 12 de junio a 1.036 personas de todo el país, reveló que el 46,6% de los consultados declara tener poco o ningún interés en la Copa del Mundo. En contraste, un 28,5% se manifiesta interesado o muy interesado en seguir la competencia.

El entusiasmo es mayor entre los hombres, donde el interés alcanza el 37,2%, mientras que entre las mujeres llega al 20,5%. Por edad, el grupo más conectado con el torneo corresponde a los jóvenes entre 18 y 30 años, con un 35,3% de interés.

Pese a la baja identificación con el certamen, el 64,8% asegura que verá al menos un partido. Entre quienes seguirán los encuentros, la televisión abierta aparece como la principal plataforma de consumo con un 36,2% de las preferencias, seguida por los servicios de streaming, con un 13,5%.

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La experiencia mundialista se vivirá principalmente en familia. Un 38,8% de los encuestados señaló que verá los partidos acompañado por familiares, aunque un 35,2% indicó que no seguirá ningún encuentro del torneo.

El estudio también evidenció un bajo impacto económico asociado al campeonato. El 62,7% de las personas consultadas estima que no gastará dinero relacionado con el Mundial y un 66,4% afirmó que no comprará productos vinculados al evento.

En promedio, el gasto proyectado alcanza los $33.595 por persona, aunque existen diferencias importantes según nivel socioeconómico. Mientras en el segmento ABC1 el gasto estimado llega a $94.147, en el grupo DE apenas alcanza los $19.911.

Entre quienes sí contemplan desembolsos asociados a la competencia, los principales productos considerados son carne para asado (14%), bebidas gaseosas (12,5%) y licores o cervezas (12,2%).

Consultados sobre qué selección les gustaría ver campeona, los chilenos se inclinan por Brasil, que lidera las preferencias con un 15,5%, seguido por Portugal con un 13,3% y Argentina con un 7%.

No obstante, el desapego hacia el torneo también queda reflejado en que un 11,3% se declara indiferente respecto al campeón y un 10% prefiere no responder.

Otro de los fenómenos asociados a los mundiales, el álbum Panini, tampoco muestra una masificación significativa. Solo el 14,1% de los encuestados afirmó estar coleccionando las láminas del Mundial 2026. La cifra aumenta entre los jóvenes de 18 a 30 años, donde alcanza un 18,3%, y entre el segmento socioeconómico C2, con un 17%.

El director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres, resumió los resultados señalando que “Chile mira el Mundial con distancia. Sin la Selección en cancha, el torneo es entretenimiento secundario: se ve, pero no se celebra ni se consume con intensidad”.

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