Qué y dónde ver el Mundial: comienza la segunda fecha de grupos con México y Corea del Sur
El Mundial 2026 inicia este jueves la segunda fecha de la fase de grupos con cuatro partidos en las zonas A y B. México enfrentará a Corea del Sur en el cierre de la jornada, mientras que Canadá, una de las selecciones anfitrionas, buscará sumar ante Qatar.
El Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos, en una jornada que contempla cuatro partidos correspondientes a las zonas A y B.
La programación comenzará al mediodía de Chile con el duelo entre Chequia y Sudáfrica, encuentro válido por el Grupo A que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en una zona que también integran México y Corea del Sur.
El partido podrá seguirse a través de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.
Más tarde será el turno del Grupo B. A las 15:00 horas, Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, Disney+ y Paramount+.
La actividad de la zona continuará a las 18:00 horas con el compromiso entre Canadá y Qatar en el BC Place Stadium de Vancouver. La selección canadiense, una de las anfitrionas del torneo, afrontará su segundo desafío en una fase grupal que se mantiene abierta tras la primera jornada.
Este partido también podrá verse por Chilevisión, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GOy Paramount+.
La jornada se cerrará a las 21:00 horas con uno de los encuentros más atractivos del día: México frente a Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara.
El conjunto mexicano buscará aprovechar su condición de anfitrión para acercarse a la clasificación en el Grupo A, mientras que los asiáticos intentarán dar un paso importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
El encuentro contará con transmisión de ADN Deportes, además de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.
Programación del Mundial 2026 para este jueves 18 de junio
- 12:00 horas: Chequia vs. Sudáfrica (Grupo A) – D Sports y Paramount+.
- 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+.
- 18:00 horas: Canadá vs. Qatar (Grupo B) – Chilevisión, D Sports y Paramount+.
- 21:00 horas: México vs. Corea del Sur (Grupo A) – ADN Deportes, D Sports y Paramount+.
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