El Mundial de Fútbol Femenino 2027 podría dejar más de US$ 1.700 millones en la economía de Brasil

Embratur presentó el 15 de septiembre, durante el Women’s International Football Summit (WIFS) en Río de Janeiro, los datos del estudio donde revela que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 movilizará unos 1.711 millones de dólares en la economía nacional.

El informe proyecta la generación de 73.700 empleos, unos 740 millones de dólares en el PIB y la atracción de turismo internacional. Esta será la primera vez que un país sudamericano albergará el torneo. El monto impacta, ya que el total estimado supera el impacto de grandes eventos ya consolidados en el calendario nacional, como la Fórmula 1 y el MotoGP.

El informe, detallado en el encuentro por el director de Gestión e Innovación de Embratur, Roberto Gevaerd, es el resultado de un estudio de la Fundación Getulio Vargas (FGV) elaborado a pedido de la Agencia, y forma parte del proyecto “Mapeo del Potencial de Captación e Internacionalización de Eventos Deportivos en el Turismo Brasileño”.

“Los datos muestran que hay un público inmenso esperando por un ambiente amigable: el 72% de las personas en Brasil que nunca han pisado un estadio de fútbol son mujeres. La Copa de 2027 es el momento perfecto para cambiar ese escenario y acoger a estas aficionadas. El torneo une el orgullo nacional con un nuevo perfil de consumo que descentraliza los ingresos y proyecta a Brasil en el mundo”, afirma el director de Gestión e Inovación de Embratur, Roberto Gevaerd.

Además, el director destacó el rol de las mujeres en la economía y turismo, ya que corresponden al 48,61% del flujo de turistas internacionales del país. . Las visitantes permanecen un promedio de 11 días y registran un gasto medio de US$ 1.317 por viaje. Y no solo es eso, ya que, representan una parte fundamental del público que convocará a este evento deportivo.

La Copa Mundial Femenina se jugará del 24 de junio al 25 de julio del 2027 y contará con la participación de 32 selecciones, que jugarán en ocho ciudades de Brasil: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y San Pablo. La Copa Mundial Femenina contará con transmisiones dirigidas a más de 200 países durante un mes.

Con la realización del torneo se vuelve a posicionar a Brasil en el circuito de grandes eventos globales como lo fue la Copa de 2014 y los Juegos Río 2026.