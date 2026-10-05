Chile cerrará su gira norteamericana ante México con cambios en la oncena titular

La selección de fútbol de Chile visitará a México en el cierre de una desfavorable fecha FIFA XL. La Roja enfrentará al combinado del “Tri” este martes 6 de octubre a las 23:30 horas en la ciudad de Los Ángeles, concluyendo su viaje a América del Norte tras sendas derrotas ante Canadá y los Estados Unidos.

La escuadra nacional realizará una serie de modificaciones en los 11 que saldrán a la cancha del Memorial Coliseum estadounidense. Luego de cumplir su periodo reglamentario de sanción, el lateral izquierdo del Sevilla español, Gabriel Suazo, y el extremo por misma banda del Elche hispano, Lucas Cepeda, volverían a la titularidad.

Asimismo, aunque el director técnico Nicolás Córdova insista en que su proceso es de recambio, no dará minutos a Christian Bravo, joven portero de Huachipato. En cambio, entregará los tres palos a Brayan Cortés, que ya posee experiencia en el arco nacional y sentará en la banca a Lawrence Vigouroux, indiscutido titular del Swansea galés.

La formación de Chile ante México sería la siguiente:

Brayan Cortés en el arco.

Gabriel Suazo por izquierda, dupla de centrales con Jonathan Villagra e Iván Román y Francisco Salinas en el lateral derecho.

Dupla de volantes con Vicente Pizarro y Felipe Loyola.

En sector ofensivo, Cepeda tomará la banda zurda, Agustín Arce centralizado y Darío Osorio por el sector derecho; el único delantero neto será Gonzalo Tapia.

Cabe destacar que, por primera vez luego de la salida de Marcelino Núñez de la convocatoria nacional, Nicolás Córdova declarará ante la prensa. ¿Habrá autocrítica respecto al fallido proceso? Lo veremos a las 16:30 horas de Chile.