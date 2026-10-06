Claudio Bravo se la juega para que Manuel Pellegrini sea D.T. de Chile: “Sé la capacidad que tiene”

Dentro de los cuatro candidatos que se manejan para dirigir la selección chilena, el ex portero de La Roja y hoy comentarista panelista de ESPN, Claudio Bravo, considera crucial elegir a Manuel Pellegrini.

“De los tres no me gusta ninguno. Ninguno sería candidato si yo tuviera la fuerza de poder elegir”, dijo Bravo en referencia a la posibilidad de que nombres como Julen Lopetegui, Nicolás Larcamón o Gustavo Álvarez rijan el próximo ciclo.

“Soy pro Manuel Pellegrini porque trabajé con él, sé la capacidad que tiene, el enorme prestigio que tiene a nivel mundial“, constató el oriundo de Buin, quien atajó para el Betis del “Ingeniero” antes de retirarse en 2024.

“Creo que nuestro fútbol necesita de ese prestigio, de esa valía que tiene él, de esa espalda que lleva a lo largo de muchos años. Para mí, es el candidato ideal sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico. Desde la creación de una ciudad deportiva nueva, donde sí tenga la capacidad él de poder construir algo nuevo, algo de excelencia, donde sí apostemos a reconstruir el fútbol de una manera distinta. Tiene la capacidad de poder hacerlo“, agregó.

Eso sí, Bravo puso paños fríos a una posible ascensión de Manuel Pellegrini a la banca criolla. “Al día de hoy no, porque no existe ni la toma de decisiones y por el presente futbolístico de él es muy complicado sacarlo. Y el Betis va a hacer todo lo posible por mantenerlo, porque te genera un nivel futbolístico increíble”, argumentó.

“Tiene una continuidad de muchos años y ni hablar del prestigio que le genera a los jugadores que él llama y quieren venir, incluso a jugar gratis en los equipos”, concluyó el ex golero nacional.