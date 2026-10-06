Incluyendo un europeo: estos son los cuatro candidatos que la ANFP maneja para dirigir La Roja

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional continúa la búsqueda de un director técnico apto para hacerse cargo de la selección chilena. Y es que el ciclo de Nicolás Córdova en su extenso y criticado interinato tendrá sus días contados cuando la nueva directiva de la ANFP asuma en noviembre.

Sin importar si la candidatura ganadora es de continuidad o de cambio al cuestionado proceso de Pablo Milad, el gerente de selecciones Felipe Correa posee una carpeta con nombres para estar en la banca nacional, según Christopher Brandt, periodista de ESPN.

Además de Manuel Pellegrini, entrenador del Betis español que ha sido sindicado como posible seleccionador chileno desde que el tiempo es tiempo, otros tres hombres podrían dirigir La Roja.

El nombre que más destaca es el de Julen Lopetegui. El vasco de 60 años posee experiencia en el fútbol formativo español, donde ganó la Eurocopa dos veces, en categoría sub-19 y sub-21. Asimismo, dirigió la selección de su país hasta una polémica salida para irse al Real Madrid, donde fracasó, e hizo lo suyo con Qatar, donde clasificó al Mundial 2026 y quedó eliminado en fase de grupos. Dentro de su palmarés en categoría adulta, ganó la Liga Europea de la UEFA 2019-20 con el Sevilla.

Los otros dos nombres que se manejan sí tienen experiencia en el fútbol nacional.

El primero es Nicolás Larcamón, argentino de 42 años que dirige al Sporting de Gijón de la segunda categoría de España. Su carrera en Chile incluye pasos por Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido entre 2017 y 2020, con resultados variables; luego, desarrolló su carrera en México y el Brasil.

El segundo conocido trasandino es Gustavo Álvarez, de 53 años, que maneja los destinos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el Ecuador. Su pasado en Chile ha sido exitoso, tras proclamarse campeón de la Liga de Primera con Huachipato en 2023 y de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025 con la Universidad de Chile.