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ANFP sostiene millonaria deuda con Municipalidad de Peñalolén por no pago de patentes DEPORTES Agencia UNO/Sebastián Beltrán Gaete

ANFP sostiene millonaria deuda con Municipalidad de Peñalolén por no pago de patentes

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Equipo El Mostrador Deportes
Por : Equipo El Mostrador Deportes
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La deuda total que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tendría con la Municipalidad de Peñalolén superaría los 172 millones de pesos, a lo largo de más de 15 años de no pago de patentes y derechos de aseo comunales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La ANFP enfrenta una nueva controversia administrativa tras la denuncia del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, por mantener una deuda municipal de $172 millones. Según el municipio, la institución acumula más de 15 años sin pagar patentes municipales ni derechos de aseo, incluidos reajustes, intereses y multas. Ante esta situación, la municipalidad enviará una notificación de cobranza para exigir la regularización de los pagos y reafirmó que fiscalizará a todas las instituciones por igual, sin excepciones.
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Si la situación del fútbol chileno, alicaído y debilitado a nivel internacional, ya es mala, lo que se vive dentro de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es peor aún.

Al episodio de discusión entre presidentes de clubes y cuestionamientos al proceso de separación de la ANFP con la Federación, un nuevo suceso se suma al gris presente administrativo del balompié nacional. Ahora, el conflicto es con la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.

Y es que la sede principal del órgano rector del fútbol chileno está en avenida Quilín, en plena Peñalolén. El alcalde de la comuna, Miguel Concha, denunció que la ANFP funciona, desde hace más de 15 años, sin pagar ni las patentes municipales ni los derechos de aseo correspondientes.

La deuda que consignó la Dirección de Administración y Finanzas es de 172 millones de pesos, considerando los deberes acumulados, reajustes, intereses, multas y todo tipo de ítem financiero.

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“En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”, criticó el jefe comunal.

En esa línea, el municipio hará llegar una notificación de cobranza a la ANFP para regularizar el pago de la deuda. “Vamos a seguir fiscalizando y cobrando las obligaciones que correspondan, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el municipio son necesarios para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familia”, finalizó el alcalde.

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