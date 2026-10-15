Encuentro FIFA-ANFP terminó en altercado entre dirigentes y con Milad asegurando su puesto

La reunión entre integrantes de la FIFA y representantes del fútbol chileno para definir las condiciones de la separación entre Federación y ANFP terminó en bochorno. El opaco presente del balompié nacional no se queda en los magros resultados obtenidos a nivel internacional y de clubes, sino que se extrapola también a la dirigencia.

En la reunión, llevada a cabo este miércoles 14 en Quilín, la FIFA envió a sus delegados para informar las condiciones en que la Federación de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional deben separarse. Este proceso, resistido por un gran lobby de quienes dirigen actualmente el fútbol chileno, se terminará de concretar con la finalidad de potenciar los intereses del deporte rey y no de los clubes.

Según radio ADN, la FIFA determinó que quien gane las elecciones de la ANFP, entre Jorge Uauy y Jorge Yunge, solo dirigirá la presidencia de la Liga Chilena; el resto del fútbol, incluyendo divisiones menores, amateur y otras categorías quedará fuera del dominio de uno de los dos candidatos.

¿Quién quedará a cargo de la Federación mientras tanto? Pablo Milad, que tendrá que dirigir el proceso de separación entre FFCh y la ANFP hasta 2027. Luego, deberá llamar a una votación para elegir a su sucesor. Asimismo, la FIFA obligó a que los estatutos nuevos de la Federación estén aprobados antes del 30 de noviembre, para así elegir un nuevo directorio.

Este proceso de ordenamiento y formalización del fútbol chileno desató una serie de peleas entre los propios presentes. El candidato a la presidencia de la ANFP y dirigente de Palestino, Jorge Uauy, criticó las condiciones impuestas desde Zúrich, sobre todo considerando la permanencia de Milad al mando.

Lo presentado por la FIFA no está en debate, por lo que la discusión se encendió. La presidenta de la Universidad de Chile, Cecilia Pérez, replicó a Uauy su “desesperación” por liderar la Federación. Cabe destacar que la U ha apoyado públicamente a Jorge Yunge, actual secretario de la ANFP. De hecho, el citado medio indica que, de ganar Yunge, el expresidente laico, José Luis Navarrete, formaría parte del directorio.