Milad reclama “persecución” desde el alcalde de Peñalolén por clausurar edificio de la ANFP

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, criticó en duros términos la decisión que tomó la Municipalidad de Peñalolén de clausurar el edificio del ente rector del fútbol nacional.

El desalojo del edificio se debió, según el alcalde Miguel Concha, a incumplimientos reglamentarios con la Dirección de Obras Municipales y una deuda en patentes municipales que asciende a más de 172 millones de pesos.

Milad rechazó el cierre del edificio y cuestionó que le dijo al alcalde “que subiera a conversar primero, porque vienen a ejecutar algo sin aviso”. Sumamente molesto conversando ante los medios, dijo que es “una persecución directa y es totalmente ilegal desde el punto de vista que este no es un recinto comercial”.

Según el timonel del fútbol chileno, “nosotros vamos a tomar las acciones judiciales correspondientes, ya pedimos un recurso de protección con respecto a esto”. Sin embargo, todo lo que dijo no tiene ninguna relevancia para la decisión municipal porque “lamentablemente la clausura va”.

“Le faltó decencia al alcalde para decir ‘oye, tienen un plazo máximo de tal fecha para que ustedes regularicen esta situación'”, finalizó Milad.