Los reyes de las olas se coronarán en Chile: Matanzas albergará la final del World Windsurf Tour

Entre el 14 y 29 de noviembre, la localidad de Matanzas recibirá el Chile World Cup 2026, fecha que cierra el circuito mundial del World Windsurf Tour, máxima competición de dicho deporte.

Esta playa de la comuna de Navidad, en la costa de la región de O’Higgins, había albergado ediciones anteriores de la cita planetaria del windsurf, pero habitualmente en marzo o abril, abriendo la temporada. Este año, el circuito decidió que el campeonato se cierre en Chile.

La elección no es casual. Matanzas, y en particular el litoral central chileno, poseen características oceanográficas precisas para los deportes náuticos. Aquí, se combina el oleaje de fondo del Pacífico con un viento constante, que propicia el desarrollo del windsurf; de hecho, la final de la edición 2025 se disputó en Topocalma, localidad de la vecina comuna de Litueche.

El primer campeonato que se realizó en Matanzas fue en 2005, con la jornada de 2024 convirtiéndose en la primera Copa del Mundo de nivel cinco estrellas disputada en Chile. Esto, además del gran número de participantes, respalda la designación del puerto navidaíno. “Durante años, Matanzas abrió la temporada mundial. Que hoy el circuito elija esta playa para coronar a sus campeones es un reconocimiento a la calidad de nuestras olas y a una comunidad que ha sostenido este evento por dos décadas”, expuso Felipe Wedeles, organizador del Chile World Cup 2026.

En lo deportivo, las finales femenina y masculina se cerrarán en olas nacionales. La alemana Lina Erpenstein lidera con 30.255 puntos, apenas 15 más que la francesa Marine Hunter, ganadora del Aloha Classic en Hawái. La también alemana Maria Behrens, tercera con 27.970, solo podría ser campeona si las dos primeras no pudieran participar.

La categoría masculina, en tanto, está menos apretada, pero no por eso menos entretenida. El español Marc Paré Rico, campeón vigente, posee 34.500 puntos, seguido del germano Philip Köster y el estadounidense Bernd Roediger, que aún puede ser campeón si gana en Matanzas y Paré queda fuera de los cinco primeros.

Como es habitual, el torneo durará dos semanas, pero cada mañana la organización tendrá que medir si el oleaje y el viento es suficiente para competir. En esos días, la élite mundial del windsurf impactará directamente en la actividad económica y de servicios en Navidad. En los próximos días, la organización publicará el cronograma, la nómina de deportistas chilenos y la transmisión del torneo.