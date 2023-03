Viuda de cabo Salazar insta al Presidente Boric a "que se ponga los pantalones" y dice que "no lo recibiría" en funeral

La viuda del cabo primero de Carabineros Alex Salazar -quien falleció el martes tras ser atropellado en medio de un procedimiento-, Marly Victoriano, instó ayer al Presidente Gabriel Boric a "ponerse los pantalones" y dijo que "no lo recibiría" en el funeral del funcionario.

“Que (el Presidente) se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de presidente para ser la marioneta del resto", dijo Victoriano en conversación con la prensa.

“Hoy en día el Gobierno se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a los carabineros”, complementó.

Video vía Twitter: @Tono_Coloma

Muerte de Salazar

Personal de Carabineros realizó madrugada del domingo una fiscalización a una botillería en Concepción, que funcionaba fuera del horario establecido. En ese contexto, las personas del recinto se opusieron al procedimiento y una de ellas, un venezolano de 22 años, se subió a un vehículo y atropelló a Salazar.

Tras ello, el cabo primero quedó internado de gravedad en el Hospital Regional de Concepción. Un examen médico realizado el martes le detectó muerte cerebral.

"No da la cara" y "no lo recibiría"

Marly Victoriano también acusó al Mandatario de "no dar la cara" y apuntó que no lo recibiría en el funeral del cabo Salazar.

“El Presidente me ha mandado muchos mensajes pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes. A mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones de venir y decirme lo que piensa acá”, dijo

A su vez, sostuvo que "no recibiría" al Mandatario en el funeral "porque no es el momento. El momento era cuando él estaba acá, no ahora que no hay nada que hacer. A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias porque eso me va devolver a mi esposo, no va a devolver el padre a mis hijas".

"Si él quería actuar tenía que haberlo hecho en el momento en que mi marido llegó acá. Estuvo dos días agonizando. Tuvo dos días el Presidente para dar la cara y no lo hizo”, complementó.