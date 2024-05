Al Pan Pan: Raúl Soto y Cristián Valdivieso sobre CAE, realidad del gobierno y cuenta pública

En esta edición de Al Pan Pan, con Mirna Schindler, se conversó sobre las posibilidades legislativas de una condonación al CAE y las expectativas de cara a la cuenta pública.

El diputado del PPD, Raúl Soto, conversó sobre el anuncio del gobierno de que, en septiembre, presentarán un proyecto de ley en el Congreso para tramitar una condonación al CAE. El diputado se mostró crítico del mismo, principalmente por el alcance económico que tendría una condonación completa (estimaciones del monto varían entre 3,5 y 4 puntos del PIB), además del complejo escenario en el Congreso del oficialismo.

Sin embargo, también destacó la apertura del gobierno a negociar y ceder en sus puntos legislativos con la oposición, algo que a su criterio no ha sido correspondido por las fuerzas de derecha en el Congreso.

Por su parte, el analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso, se refirió a las aspiraciones presidenciales reales de José Antonio Kast a propósito de su comentada aparición en Europa Viva 24, cumbre de partidos de ultraderecha realizada en Madrid y en la cual el líder republicano realizó polémicos comentarios sobre la figura política del Presidente Gabriel Boric.

En el análisis de Valdivieso, el ex UDI se encuentra en una posición pública compleja: por un lado ya no cuenta con la novedad debido a que tanto él como el Partido Republicano son figuras partícipes del sistema político, mientras que por otro está obligado a adoptar una actitud cada vez más desafiante para no perder protagonismo, algo que en el largo aliento le pueda costar.

También aprovechó de comentar las expectativas para la tercera cuenta pública del Presidente Boric: tras la breve baja de su aprobación por debajo de su natural 30% de apoyo (debido a sus comentarios respecto al “Perro Matapaco”), a comentario de Valdivieso el Mandatario llega en buena forma al primero de junio debido a que su imagen es más creíble en temas como seguridad.