Diputada Medina, ex PDG: ciudadanía quiere seguridad, pero no “desde la mentira y el miedo”

La diputada por el distrito 21 Karen Medina (Independiente ex PDG) apuntó contra el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por sus propuestas de campaña en materia de seguridad, a poco más de una semana de llevarse a cabo el balotaje.

En conversación con Al Pan Pan, la parlamentaria respaldó las inquietudes ciudadanas en materia de seguridad: “Lo que pide, frente a todas las conversaciones, su prioridad siempre ha sido seguridad durante este periodo de gobierno. Pero cuando tú escuchas acá, decir después que lo que ha repetido ―que se vayan los migrantes en avión, que los vayan en barco, que no sé qué, decir que los va a invitar a irse y que si no los empleadores van a tener que pagar los pasajes para devolverlos― es reconocer que no se puede hacer“.

En esa línea, la ex Partido de la Gente reparó tanto en el programa como la campaña del líder republicano: “Gobernar desde la mentira y desde el miedo, creo que eso es muy peligroso. Más allá de que no me pueda gustar a lo mejor la ideología de extrema derecha, cuando yo empiezo a escuchar las propuestas, cuando yo empiezo a ver cómo va a alcanzar los objetivos o las metas que está proponiendo, y no sabe cómo hacerlo porque no se puede, lo honesto sería que hablara con la verdad. Yo creo que es peligroso lo que está haciendo acá hoy día“.

Respecto a sus medidas en materia de expulsión de migrantes irregulares del país, Medina afirmó que Kast no ha sido transparente con las posibilidades reales su eventual Gobierno de efectuarlas. “Primero que nada va a tener que abrir relaciones con los países ―Venezuela sobre todo que hoy día están cerradas― para poder tratar de generar un acuerdo y poder devolver a la gente. Ese es el camino o así parte el camino”.

“Porque hoy día, cuando tú le preguntas a la gente o le explicas por ejemplo un poquito cómo funciona esto en realidad, hay gente que te dice ‘que los eche a un avión y los tire al mar, que me importa a mí que los eche’. Entonces cuando tú ves ese nivel a veces de respuesta, es que la gente quiere seguridad a toda costa, pero esto no va a ser aplicable en cuatros años“.

“Yo les digo: en un tiempo más van a decir ‘y nos volvieron a engañar, y los políticos todos mienten’. Pero también es responsabilidad hoy día de la ciudadanía de entender cómo funciona nuestro país“, sentenció.

Su mirada sobre Jara: “El comunismo nunca ha gobernado Chile”

La diputada también tuvo palabras para la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), aunque reparando en el tono dialogante que han adoptado sus militantes: “Tengo la experiencia ya de cuatro años de trabajar con parlamentarios comunistas (…) Tenemos un ministro comunista, que es [Nicolás] Cataldo, que ha sido un muy buen ministro, una persona muy dialogante, muy resolutiva, una persona que no te impone sino que genera estos espacios de discusión muy fuertes para poder llegar a acuerdo con proyectos que hemos anunciado hoy día y que hemos avanzado y que era necesario llevarlos a cabo en educación. Entonces, yo al menos, de Cataldo tengo la mejor imagen como ministro, como funcionario público”.

“Hay una de las cosas que la gente repite mucho, que es el comunismo y es el miedo y el terror que se le tiene. Y el comunismo nunca ha gobernado Chile, nunca ha estado en nuestro país (…) Yo creo que ya es hora de sacarnos un poco la venda delos ojos y de dejar de estigmatizar por lo que pasó el 73“.

Reparando en los resultados de la consulta interna de su expartido (y que, no obstante resolvió por amplia mayoría respaldar el voto blanco/nulo en segunda vuelta, sí expresó un mayor respaldo a la candidatura de Kast que a la de Jara), Medina relató la pluralidad ideológica dentro de la tienda: “Esta diversidad de gente que vota PDG hoy día, que no es política ― muchos de ellos no son militantes de ningún partido político―, muchos de ellos no confían ni en la derecha ni en la izquierda por la experiencia de los años hacia atrás”.

“Ese desorden que se da hoy día, de pensar distinto o de apoyar un sector u otro, se da porque son personas que no han estado y no han nacido desde la política. Entonces son libres pensantes y de acuerdo a la realidad país”, asegura.