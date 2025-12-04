Carmen Frei encabeza rechazo a dichos de Kast sobre liberar a violadores de DD.HH.

Una fuerte advertencia surgió desde el mundo de los derechos humanos luego de que el candidato presidencial José Antonio Kast instalara la posibilidad de revisar la situación penitenciaria de condenados por crímenes de lesa humanidad. En una declaración pública, un grupo de figuras históricas —entre ellas Carmen Frei, Alicia Lira, Nelson Caucoto y Luciano Fouillioux— acusó que tales planteamientos representan “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad” incompatible con los compromisos internacionales de Chile.

“El respeto irrestricto a la dignidad humana” y la adhesión del país a tratados vinculantes en materia de derechos humanos fueron el punto de partida del texto, que subraya que estas obligaciones “deben ser reconocidas, respetadas, protegidas y promovidas” por cualquier gobierno, sin distinción política. En ese marco, los firmantes afirmaron que liberar, indultar o alterar las condenas de violadores de DD.HH. supone “una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país” y una afrenta directa a las víctimas y sus familias.

Aseguran se intenta instrumentalizar DD.HH. como “botín político”

El documento fue particularmente severo frente a lo que denominan un intento de instrumentalizar las violaciones de derechos humanos con fines electorales. “Los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”, señalaron, advirtiendo contra “interpretaciones antojadizas” que relativicen el terrorismo de Estado durante la dictadura.

Los firmantes insistieron en que la justicia debe operar “en igualdad de condiciones”, recordando que los crímenes de asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas ya fueron acreditados judicialmente. “Tensionar a nuestra sociedad con la posibilidad de que se libere a delincuentes de delitos de lesa humanidad jamás traerá la paz”, agregaron.

El texto también reivindica los pilares de los procesos de justicia transicional. “La Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición son deberes del Estado”, sostuvieron, asegurando que cualquier intento por revertir fallos judiciales “solo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile”.

Finalmente, la declaración concluye con un llamado explícito a la ciudadanía: “Reiteramos el llamado a todas y todos nuestros compatriotas a ser consecuentes con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de otorgar impunidad”.

El documento está firmado por Carmen Frei Ruiz-Tagle, Nelson Caucoto Pereira, Alicia Lira Matus, Luciano Fouillioux Fernández, Francisco Ugás Tapia, María Paz Ortega Frei y Alonso Ignacio Salinas García.

Revisa la declaración en el siguiente link:

Declaración DDHH (FINAL)