Al Pan Pan: Lo que deja la absolución de Claudio Crespo y avances en caso Julia Chuñil

El pasado miércoles fueron detenidos los hijos de Julia Chuñil –desaparecida y luego encontrada sin vida tras los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil– junto con Bermar Flavio Bastías Bastidas, exyerno de la víctima.

Este jueves, el Ministerio Público presentó los antecedentes del asesinato en la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, donde, según información obtenida por The Clinic, la confesión del exyerno de la víctima ha sido determinante en la investigación, pues entregó la ubicación del cuerpo a las autoridades y detalló cómo ocurrió el crimen.

Siguiendo con la actualidad nacional, Claudio Crespo, el excarabinero acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social, fue absuelto por la justicia, lo que generó cuestionamientos, incluso del presidente Gabriel Boric. El mandatario comentó en CNN Chile que “no veo una proporcionalidad entre que le saquen los ojos a Gustavo Gatica y el riesgo del ataque” a integrantes de Fuerzas Especiales.

En paralelo, la aplicación de la ley Naín-Retamal ha generado divisiones dentro del oficialismo, con el PC y el FA adoptando un tono crítico, mientras que en Socialismo Democrático respaldaron la medida impulsada por el gobierno.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: estaremos conversando sobre estos y otros temas de actualidad nacional e internacional junto a Héctor Cossio, editor general de El Mostrador.

Siguiendo con las controversias que ha generado el caso de Gustavo Gatica y las divisiones ocasionadas por el efecto retroactivo de la ley Naín-Retamal en el oficialismo, estaremos analizando el punto de vista judicial de estos temas junto al director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.