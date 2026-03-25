Insulza e “inviabilidad” de Bachelet en la ONU: “Tenemos un adivino llamado Pérez en RREE”

El excanciller y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, criticó la decisión del Gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de Naciones Unidas.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exsenador del PS calificó como equivocada la determinación del Ejecutivo y cuestionó las razones entregadas por Cancillería para justificar el retiro del respaldo. “A mí me pareció mal, por cierto, pero sobre todo me pareció un poco ridículas las explicaciones que se dan”, afirmó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había señalado en un comunicado que “el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Para Insulza, ese argumento no se sostiene en esta etapa del proceso. “Al parecer ellos han hecho en pocos días una verificación de que la candidatura no es inviable, cuando todo el mundo dice que era perfectamente viable”, sostuvo.

El exministro también cuestionó que el Gobierno adoptara esta decisión sin gestiones diplomáticas previas con los países que impulsan la postulación de la exmandataria. “Ni siquiera llamó el canciller (Francisco) Pérez Mackenna al canciller de Brasil, ni siquiera llamó al canciller de México para decirle que querían hacer esto”, señaló.

En ese contexto, Insulza planteó que resulta inusual que un país retire su respaldo a la candidatura de una figura política que fue elegida dos veces como Presidenta de la República y que ha ocupado altos cargos en Naciones Unidas. “Es realmente insólito que el propio país de una persona le reste sus posibilidades a esa persona (…) que quieran sacarla del juego”, afirmó.

El excanciller también cuestionó que el Gobierno sostenga que la candidatura es inviable cuando aún no existe una posición clara de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Los miembros del Consejo de Seguridad no se han pronunciado. Ni Rusia, ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni China”, señaló.

A partir de esa situación, Insulza ironizó sobre la conclusión anticipada del Ejecutivo respecto del futuro de la candidatura.

“Entonces tenemos un adivino llamado Pérez en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, afirmó.

Pese a la decisión del Gobierno, Michelle Bachelet comunicó que mantiene su disposición para competir por el cargo y que seguirá adelante con su candidatura con el respaldo de Brasil y México.