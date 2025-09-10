Quién era Charlie Kirk: comentarista conservador y aliado de Trump asesinado de un disparo en Utah

Su papel en TPUSA despegó tras la reelección de Barack Obama como presidente en 2012.

El joven activista recorrió el país participando como ponente en eventos republicanos, muchos de ellos populares entre los miembros del movimiento ultraconservador Tea Party.

A la fecha, TPUSA cuenta con delegaciones en más de 850 universidades.

Kirk, un ávido orador público, se dirigió a la Oxford Union a principios de este año y en 2020 escribió el éxito de ventas The MAGA Doctrine (“La doctrina MAGA”, por el eslogan de Trump Make America Great Again – “Hagamos EE.UU. grande de nuevo”).

TPUSA desempeñó un papel clave en la campaña para promover el voto a Trump y otros candidatos republicanos en las elecciones de 2024.

A este popular comentarista millennial se le atribuyó ampliamente haber ayudado a registrar a decenas de miles de nuevos votantes y haber dado la vuelta a la elección en Arizona a favor de Trump.

Kirk asistió a la toma de posesión de Trump en enero en Washington D.C. y fue un visitante habitual de la Casa Blanca durante ambos mandatos del magnate republicano.