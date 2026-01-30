Detienen a experiodista de CNN tras cubrir protestas contra políticas migratorias de Trump

Un experiodista de CNN fue arrestado tras realizar cobertura de manifestaciones contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump en Estados Unidos, según denunció su abogado, quien calificó la detención como un ataque directo a la libertad de prensa.

Se trata de Don Lemon, comunicador estadounidense con más de tres décadas de trayectoria, quien fue detenido la noche del jueves por agentes federales en Los Ángeles, California. De acuerdo con la información entregada por su defensa, el arresto ocurrió luego de que el periodista cubriera protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Mediante una breve declaración pública, CNN señaló que Lemon había estado la semana pasada en St. Paul, Minneapolis, informando sobre manifestaciones anti-ICE. En ese contexto, el canal indicó que el periodista se encontraba junto a decenas de manifestantes cuando agentes federales ingresaron a la Iglesia Cities, interrumpiendo un servicio religioso y generando enfrentamientos.

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, emitió un comunicado en el que responsabilizó a la administración Trump por lo que calificó como una persecución vinculada al trabajo periodístico del comunicador. En el texto, cuestionó que el Departamento de Justicia priorizara esta detención en lugar de investigar la actuación de agentes federales involucrados en la muerte de dos manifestantes en Minnesota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Don Lemon (@donlemonofficial)

“Don lleva 30 años ejerciendo el periodismo y su trabajo en Minneapolis no fue distinto al que ha realizado durante toda su carrera”, señaló Lowell, agregando que la labor del comunicador se encuentra protegida por la Constitución de Estados Unidos.

En la misma línea, el abogado sostuvo que la Primera Enmienda cumple un rol fundamental en la protección de la prensa y en la fiscalización del poder, subrayando que no tolerarán lo que calificó como un ataque sin precedentes contra ese derecho. Finalmente, afirmó que Lemon enfrentará las acusaciones ante los tribunales.