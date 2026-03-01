Trump prevé más bajas propias en ofensiva militar de EE.UU. contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es probable que se registren nuevas bajas entre las fuerzas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar en curso contra Irán, tras confirmar la muerte de tres soldados en combate.

Según indicó, la información fue proporcionada por el United States Central Command (CENTCOM). El mandatario expresó condolencias a las familias de los uniformados fallecidos y señaló que el país se encuentra de luto.

“Antes de que esto termine, es probable que haya más”, advirtió Trump, asegurando que su administración hará “todo lo posible” para minimizar nuevas pérdidas mientras las operaciones continúan “a plena capacidad”.

En paralelo, sostuvo que la estructura de mando iraní habría sido desarticulada tras los ataques ejecutados por Estados Unidos y sus aliados. “El mando militar completo ha desaparecido”, afirmó, agregando que integrantes de fuerzas iraníes estarían “buscando rendirse” y solicitando inmunidad.

Trump reiteró que la ofensiva responde a lo que describió como una “amenaza directa del régimen iraní” a la seguridad estadounidense y de sus aliados, y llamó a la Guardia Revolucionaria, a las Fuerzas Armadas y a la policía iraní a deponer las armas.

Ofreció inmunidad a quienes se rindan y advirtió que quienes continúen resistiendo enfrentarán “consecuencias letales”. Asimismo, instó a ciudadanos iraníes que buscan cambios políticos a actuar en el actual contexto del conflicto.

Las declaraciones se producen en un escenario de alta tensión regional, con operaciones militares activas y con Washington reconociendo públicamente que el enfrentamiento podría prolongarse y generar nuevas pérdidas humanas en sus propias filas.