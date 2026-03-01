Publicidad
Trump prevé más bajas propias en ofensiva militar de EE.UU. contra Irán MUNDO

Trump prevé más bajas propias en ofensiva militar de EE.UU. contra Irán

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El mandatario confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses y advirtió que podrían registrarse nuevas víctimas mientras continúan las operaciones. Aseguró que el “mando militar completo” iraní habría sido desarticulado.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Donald Trump confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses en la ofensiva contra Irán y anticipó que podrían registrarse más bajas. Aseguró que el mando militar iraní fue desarticulado y llamó a las fuerzas de ese país a rendirse, ofreciendo inmunidad. La Casa Blanca reconoce que el conflicto podría prolongarse en un escenario de alta tensión regional.
Desarrollado por El Mostrador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es probable que se registren nuevas bajas entre las fuerzas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar en curso contra Irán, tras confirmar la muerte de tres soldados en combate.

Según indicó, la información fue proporcionada por el United States Central Command (CENTCOM). El mandatario expresó condolencias a las familias de los uniformados fallecidos y señaló que el país se encuentra de luto.

“Antes de que esto termine, es probable que haya más”, advirtió Trump, asegurando que su administración hará “todo lo posible” para minimizar nuevas pérdidas mientras las operaciones continúan “a plena capacidad”.

También te puede interesar:
Muertos en Irán superan los 200 tras bombardeos; Estados Unidos e Israel reportan 12 fallecidos
Muertos en Irán superan los 200 tras bombardeos; Estados Unidos e Israel reportan 12 fallecidos
“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Presidente condena bombardeos en Medio Oriente
“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Presidente condena bombardeos en Medio Oriente

En paralelo, sostuvo que la estructura de mando iraní habría sido desarticulada tras los ataques ejecutados por Estados Unidos y sus aliados. “El mando militar completo ha desaparecido”, afirmó, agregando que integrantes de fuerzas iraníes estarían “buscando rendirse” y solicitando inmunidad.

Trump reiteró que la ofensiva responde a lo que describió como una “amenaza directa del régimen iraní” a la seguridad estadounidense y de sus aliados, y llamó a la Guardia Revolucionaria, a las Fuerzas Armadas y a la policía iraní a deponer las armas.

Ofreció inmunidad a quienes se rindan y advirtió que quienes continúen resistiendo enfrentarán “consecuencias letales”. Asimismo, instó a ciudadanos iraníes que buscan cambios políticos a actuar en el actual contexto del conflicto.

Las declaraciones se producen en un escenario de alta tensión regional, con operaciones militares activas y con Washington reconociendo públicamente que el enfrentamiento podría prolongarse y generar nuevas pérdidas humanas en sus propias filas.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad