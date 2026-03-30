Brasil: avión con 288 personas a bordo aterriza de emergencia tras sufrir falla en un motor

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, luego de que un avión de Delta Air Lines debiera realizar un aterrizaje de emergencia tras presentar una falla en uno de sus motores.

Se trataba del vuelo DL104, un Airbus A330-300 que se dirigía hacia Atlanta con 288 personas a bordo. De acuerdo con los antecedentes preliminares, pocos segundos después del despegue se registraron explosiones y llamas en el motor izquierdo de la aeronave.

Las imágenes captadas desde tierra mostraron fuego saliendo del motor y fragmentos encendidos que cayeron en zonas cercanas a la pista. Los restos provocaron un incendio dentro del predio aeroportuario, lo que obligó a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

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Bomberos y personal de seguridad del aeropuerto lograron controlar las llamas sin que el fuego se propagara hacia otras áreas operativas.

Desde la torre de control detectaron el problema y alertaron inmediatamente a la tripulación.

El piloto confirmó la emergencia, detuvo el ascenso del avión a unos 4.500 pies y decidió regresar al aeropuerto.

La aeronave aterrizó pocos minutos después del despegue en la pista 10L del terminal aéreo.

El incidente obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto mientras se retiraban restos metálicos de la pista y se aseguraba el área afectada.

Las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para determinar las causas de la falla. Entre las hipótesis preliminares se menciona un posible impacto con aves o el ingreso de objetos al motor.

El caso quedó bajo investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo brasileño encargado de analizar incidentes y accidentes aéreos.

El episodio generó alarma entre vecinos de zonas cercanas al aeropuerto, quienes reportaron explosiones y una columna de fuego visible en el cielo.

Por su parte, Delta Air Lines informó que trabaja en la reubicación de los pasajeros y en la revisión técnica de la aeronave involucrada.