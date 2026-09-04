Riada en Nepal deja 1.287 muertos: dos hombres fueron rescatados luego de nueve días en túnel

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, el número de muertos por la avalancha en Nepal aumentó a 1.287, mientras que se mantienen desaparecidas 5.083 personas.

Uno de los últimos sucesos que han sorprendido a la sociedad fue el rescate de dos hombres atrapados en el túnel Trishuli 3A, quienes estuvieron nueve días atrapados en la oscuridad. “Después de 10 días de oscuridad, la vida ha vuelto a ver la luz. Dos personas han sido rescatadas con vida del interior del túnel del proyecto hidroeléctrico”, informó el Ejército nepalés en sus redes sociales.

Una evaluación preliminar indicó 7.570 viviendas particulares y 48 edificios gubernamentales dañados por el desastre. Además, 18 escuelas se vieron afectadas, de las cuales 11 quedaron totalmente destruidas y siete con daños parciales.

Por otro lado, 55 kilómetros de carreteras quedaron completamente destruidos y 37 puentes transitables para vehículos resultaron inutilizables.

El rescate tras nueve días en la oscuridad

Los obreros rescatados son Sanjaya Shah y Kabir Maharjan, quienes fueron trasladados en helicóptero directamente a un hospital de Katmandú. Los sobrevivientes presentaban heridas en las manos y piernas al haberse arrastrado constantemente por el túnel.

🇳🇵 ÚLTIMA HORA: Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel en Nepal. Varios trabajadores que participaban en un proyecto hidroeléctrico llevan 9 días atrapados en el interior del túnel. pic.twitter.com/0PUxHlp42C — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

Se pudieron rescatar a los dos trabajadores; sin embargo, había otra persona en el espacio que fue hallada sin vida. De acuerdo con el subgerente de la Autoridad de Electricidad de Nepal, Suresh Raut, el cuerpo se encuentra en un estado que dificulta su identificación. “Al parecer, la víctima murió tras quedar atrapada por la inundación mientras intentaba salir del túnel”, explicó a la BBC.

Se espera que al menos otra ronda de personas sea rescatada del mismo túnel, ya que los equipos de emergencia escucharon voces durante la jornada del rescate. Hay un estimado de 39 personas.

Las autoridades han aproximado un total de 150 personas que probablemente sigan atrapadas en otras instalaciones hidroeléctricas del país.