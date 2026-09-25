Volkswagen llama a retirar 2,16 millones de autos por riesgo de pérdida total de la dirección

El fabricante alemán Volkswagen llamó a retirar 2,16 millones de vehículos en todo el mundo debido a un problema que podría afectar el funcionamiento de la dirección y, en determinados casos, provocar su pérdida total.

La medida alcanza solo en Alemania a unos 900.000 vehículos de Volkswagen, mientras su filial Audi también deberá retirar unidades del modelo Q3 debido al mismo problema.

De acuerdo con el portal de noticias t-online, la autoridad alemana de tráfico por carretera (KBA) considera necesaria la retirada debido a posibles fallos en tornillos que podrían terminar dañando la caja de dirección.

El problema estaría relacionado con la corrosión provocada por la humedad. Como parte de la medida, los tornillos serán sustituidos por otros resistentes a ese fenómeno.

Aunque el desperfecto podría llegar a ocasionar una pérdida total de la dirección, la revista Auto Motor Sport señala que Volkswagen considera que el problema afectaría únicamente a una parte relativamente pequeña de los vehículos incluidos en el llamado.

Hasta el momento, tampoco existe constancia de accidentes ni de personas lesionadas como consecuencia del posible fallo de los tornillos.

Según la KBA, entre los vehículos Volkswagen involucrados se encuentran los modelos Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf fabricados entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024.

En total, la medida comprende alrededor de 900.000 vehículos en Alemania y 2,16 millones en todo el mundo.

En el caso de Audi, el llamado afecta al modelo Q3 y comprende 700.000 vehículos a nivel mundial, de los cuales 58.555 se encuentran en Alemania.