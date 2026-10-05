Castro y reforma de seguridad del Gobierno: “Han fracasado” intentos de cambiar la Constitución

Los dos procesos constituyentes rechazados en las urnas volvieron al debate político a propósito del fallido intento del Gobierno de José Antonio Kast por modificar la Constitución en materia de seguridad. El senador Juan Luis Castro (PS) recurrió a ambas experiencias para cuestionar el camino escogido originalmente por La Moneda, que terminó retirando su iniciativa para respaldar una nueva propuesta surgida desde el Congreso.

“Porque todos los que se les ha ocurrido cambiar la Constitución de izquierda a derecha han fracasado; ahí están los dos procesos constituyentes, para qué más hablar”, sostuvo Castro.

El parlamentario aludió así a los procesos constitucionales de 2022 y 2023, cuyas propuestas fueron rechazadas en los respectivos plebiscitos, para plantear sus reparos a la utilización de una reforma constitucional como vía para enfrentar los problemas de seguridad.

A juicio de Castro, la propuesta presentada originalmente por el Ejecutivo hace cerca de ocho semanas no consiguió construir los respaldos necesarios ni siquiera entre los sectores que apoyan al Gobierno.

“A la reforma de seguridad que el gobierno planteó hace ocho semanas hoy día está muriendo de muerte natural porque no encontró apoyo en las propias filas del oficialismo ni menos en la oposición”, afirmó.

Para el senador socialista, el problema está en la premisa de que modificaciones a la Carta Fundamental permitirían resolver dificultades que, a su juicio, pueden abordarse mediante legislación y gestión.

“Por una razón muy simple, la falsa creencia de que todo se arregla cambiando la Constitución es una quimera”, sostuvo.

Entre los puntos que cuestionó se encuentran las propuestas relacionadas con la segregación de personas privadas de libertad y eventuales modificaciones a los estados de excepción.

“No es necesario llevar a la Constitución la segregación en las cárceles. No es necesario crear un nuevo Estado de Excepción o cambiar el que hay”, planteó.

Castro argumentó que el ordenamiento vigente ya permite aplicar estados de emergencia en zonas delimitadas y combinar el despliegue de las Fuerzas Armadas con las policías.

“Hoy día se puede hacer un estado de emergencia, así como en La Araucanía, en una cuadra, en una manzana, en un barrio, con la combinación de Fuerzas Armadas y fuerzas de orden”, señaló.

El senador diferenció, sin embargo, sus críticas a la herramienta escogida de los objetivos que busca enfrentar la iniciativa en materia de seguridad.

“¿Compartimos el objetivo? Sí. ¿Combatamos de mayor forma? Sí”, afirmó, antes de cuestionar “esta vuelta larga” que, a su juicio, supone recurrir nuevamente a una modificación constitucional.

Frente a esa estrategia, Castro planteó avanzar mediante legislación específica y medidas administrativas que permitan fortalecer las capacidades del Estado.

“Nosotros preferimos un camino corto donde haya gestión asociada a leyes precisas, no la Constitución”, afirmó.

Entre las medidas que mencionó está un mayor respaldo a Carabineros, particularmente después de la muerte de uno de sus funcionarios, mediante un aumento de dotación, armamento, presupuesto e incentivos para reforzar su presencia en las calles.

También planteó fortalecer al Ministerio Público y las capacidades de inteligencia, junto con avanzar en herramientas para seguir el dinero vinculado a organizaciones criminales.

En ese punto, Castro cuestionó la posición del Ejecutivo respecto del secreto bancario.

“Hoy día parece que se le olvida al gobierno que también los delincuentes tienen tomados algunos bancos o centros financieros y por eso el delito de secreto bancario no se quiere abrir”, sostuvo.

Para el senador PS, el fracaso de los dos procesos constituyentes constituye así un antecedente para evitar que la respuesta a los problemas de seguridad vuelva a centrarse en modificar la Constitución y, en cambio, avanzar mediante leyes específicas y gestión estatal.