Riesgo “muy bajo”: OMS realizó el primer reporte por muerte atribuida a la peste neumónica en Rusia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó el primer reporte tras la muerte de una trabajadora de un instituto de patógenos peligrosos en Siberia, Rusia. La causa se atribuye a peste neumónica. Sin embargo, el informe de la OMS calificó como un riesgo sanitario “muy bajo” en Europa.

Desde la OMS aseguraron que se está haciendo un seguimiento de la situación y con un trabajo en conjunto con información de otros países. Aunque han asegurado que no cuentan con toda la información desde las autoridades rusas.

“La evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que este es ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk (la región siberiana donde se registró el caso), ‘bajo’ para Rusia en su conjunto y ‘muy bajo’ para Europa”, informó el portavoz de la organización, Christian Lindmeier.

Acerca de la entrega de información de Rusia a la organización, Lindmeir indicó que “la OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)”, aunque se mantienen en contacto con autoridades. Aun así, recalcó que “sobre la base de la información no oficial disponible, el riesgo para la salud pública de la población general parece bajo”.

La muerte de la trabajadora de laboratorio fue informada el 2 de octubre. Indicaron que aún no se ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento, por lo que se está a la espera de la posibilidad de un contagio de la peste neumónica, esto ya que Lindmeier confirmó que en el laboratorio sí se trabaja con el patógeno de esta peste.

Las autoridades ya identificaron a todas las personas en contacto con la víctima y se encuentran haciendo un seguimiento de ellas. Hasta el momento, no han presentado síntomas.

Desde Estados Unidos se emitió una alerta por este caso, pero autoridades rusas llamaron a la calma y a no seguir información de otras naciones, prefiriendo aquellas dadas formalmente por Rusia. Según medios rusos, Rusia habría puesto en cuarentena varios hospitales por sospechas de peste pulmonar. La OMS no confirmó la medida.