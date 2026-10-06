Publicidad
Ultraderechista al poder por primera vez en un parlamento regional de Alemania MUNDO BBC

Ultraderechista al poder por primera vez en un parlamento regional de Alemania

Publicidad

Cabe recordar que la Oficina de Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior, clasificó a la AfD, el partido del nuevo presidente de Sajonia-Anhalt, como un partido confirmado de extrema derecha.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El diputado de Alternativa por Alemania (AfD), Tobias Rausch, fue elegido presidente del Parlamento de Sajonia-Anhalt, marcando la primera vez que el partido ultraderechista ocupa la jefatura de una cámara legislativa regional. Rausch obtuvo 48 votos, frente a 29 en contra y 5 abstenciones, tras el triunfo de AfD con 43,8% en las elecciones de septiembre. Su elección fue posible gracias al respaldo de los cinco diputados de BSW, rompiendo el llamado “cordón sanitario” contra AfD.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El diputado de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), Tobias Rausch, ha sido elegido este martes presidente del Parlamento del estado de Sajonia-Anhalt, al centro del país, por lo que el partido ultranacionalista y xenófobo contará por vez primera desde su aparición con un representante en la jefatura de una cámara legislativa local.

Rausch, de 35 años, llega al poder después de que AfD se alzara con una contundente victoria en las elecciones regionales del 6 de septiembre, donde consiguió un 43,8 % de los votos, pero no la mayoría absoluta. Sin embargo, esta circunstancia no ha impedido en lo más mínimo el ascenso del diputado alemán, nuevo presidente del Parlamento estatal con 48 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones.

La presidencia ha sido posible gracias a la contribución de los populistas de izquierda conservadora de la BSW y sus cinco diputados en el hemiciclo de Magdeburgo, quienes se habían comprometido a respaldar la elección de Rausch al entender que el grupo parlamentario con mayor apoyo electoral es el encargado de nombrar al presidente.

También te puede interesar:
Elecciones en Brasil: mayoría conservadora en el Senado cambia el tablero para Lula o Bolsonaro
Elecciones en Brasil: mayoría conservadora en el Senado cambia el tablero para Lula o Bolsonaro
Caso Cerimedo: comisión investigadora convocó a Jara, Matthei y representantes de Google, Meta y X
Caso Cerimedo: comisión investigadora convocó a Jara, Matthei y representantes de Google, Meta y X

Con sus votos, la BSW ha terminado de romper así el “cordón sanitario” que los partido hasta ahora mayoritarios (conservadores, socialdemócratas y liberales) habían impuesto a AfD, ahora mismo líder indiscutible de las encuestas de cara a unas hipotéticas elecciones generales de 2029.

A principios de año, Rausch, antiguo agente inmobiliario, estuvo involucrado en una polémica lanzada por los partidos mayoritarios contra varios políticos de la AfD a quienes plantearon acusaciones de nepotismo. En el caso de Rausch, varios de sus hermanos trabajaron temporalmente para una diputada del Bundestag, la cámara baja del Parlamento, si bien él esgrimió que no había estado involucrado en la contratación y rechazó las acusaciones relacionadas con este asunto.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad