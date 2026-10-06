Ultraderechista al poder por primera vez en un parlamento regional de Alemania

El diputado de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), Tobias Rausch, ha sido elegido este martes presidente del Parlamento del estado de Sajonia-Anhalt, al centro del país, por lo que el partido ultranacionalista y xenófobo contará por vez primera desde su aparición con un representante en la jefatura de una cámara legislativa local.

Rausch, de 35 años, llega al poder después de que AfD se alzara con una contundente victoria en las elecciones regionales del 6 de septiembre, donde consiguió un 43,8 % de los votos, pero no la mayoría absoluta. Sin embargo, esta circunstancia no ha impedido en lo más mínimo el ascenso del diputado alemán, nuevo presidente del Parlamento estatal con 48 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones.

La presidencia ha sido posible gracias a la contribución de los populistas de izquierda conservadora de la BSW y sus cinco diputados en el hemiciclo de Magdeburgo, quienes se habían comprometido a respaldar la elección de Rausch al entender que el grupo parlamentario con mayor apoyo electoral es el encargado de nombrar al presidente.

Con sus votos, la BSW ha terminado de romper así el “cordón sanitario” que los partido hasta ahora mayoritarios (conservadores, socialdemócratas y liberales) habían impuesto a AfD, ahora mismo líder indiscutible de las encuestas de cara a unas hipotéticas elecciones generales de 2029.

A principios de año, Rausch, antiguo agente inmobiliario, estuvo involucrado en una polémica lanzada por los partidos mayoritarios contra varios políticos de la AfD a quienes plantearon acusaciones de nepotismo. En el caso de Rausch, varios de sus hermanos trabajaron temporalmente para una diputada del Bundestag, la cámara baja del Parlamento, si bien él esgrimió que no había estado involucrado en la contratación y rechazó las acusaciones relacionadas con este asunto.