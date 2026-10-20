Lula adelanta pago de beneficio social a días de la meta final por la presidencia

Lula da Silva adelantó el pago del subsidio Bolsa Familia a días al boletaje contra el senador Flávio Bolsonaro. La decisión se consideró una estrategia para sumar votos en un escenario donde los resultados entre los candidatos se encuentran prácticamente empatados. Se estima que el subsidio Bolsa Familia llegará a cerca de 50 millones de personas.

Según la encuestadora Datafolha, los sectores que reciben el beneficio han vuelto a depositar su confianza en el gobierno tras el aumento de 117 dólares, que resultó en un “voto castigo”, a 134 dólares. También se suma la avanzada de Lula por la promulgación de ley que fija dos feriados pagos en la semana laboral y establece un límite de ocho horas por jornada.

La diferencia tras la primera vuelta se ha estrechado, pasando de cuatro puntos a solo dos o uno de cercanía. Por su parte, Bolsonaro ha dispuesto de su estrategia al prometer aumentar el período de transición de 19 meses a dos años para que beneficiarios continúen recibiendo el subsidio tras un incremento de sus ingresos. No obstante, la propuesta no tuvo el efecto esperado y desencadenó controversia en el país. “Nadie puede quedarse atrapado en el programa Bolsa Familia para siempre”, había expresado la coordinadora general del plan de gobierno de Bolsonaro, Daniella Marques.

“El coordinador económico del candidato Flávio Bolsonaro afirmó que los beneficiarios del programa Bolsa Familia serían excluidos en un plazo de dos años. Esto demuestra claramente de dónde pretende recortar sus 200 mil millones de reales del tesoro”, comentó uno de los portavoces de la campaña de Lula, Camilo Santana.

Tras esto, la estrategia de Lula de adelantar el mismo beneficio que le generó contratiempos a Bolsonaro mostró eficiencia en la ciudadanía. Además, cabe mencionar que durante el gobierno del padre del actual candidato de derecha, Jair Bolsonaro, se había anulado el programa Bolsa Familiar. Por otro lado, el gobierno de Lula da Silva hizo lo contrario y dispuso un incremento del 15% en los montos del programa.

La segunda vuelta se dará el próximo 25 de octubre entre el populista de derecha Flávio Bolsonaro y el actual presidente izquierdista Lula da Silva. Actualmente, las encuestas muestran a ambos candidatos con una diferencia mínima. Tal se mostró en el instituto PoderData que les atribuye un 50% de intención a cada uno.