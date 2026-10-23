Corea del Sur propone conversaciones militares con Corea del Norte sobre línea fronteriza

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur propuso oficialmente este viernes la celebración de conversaciones militares con Corea del Norte (RPDC, por sus siglas de República Popular Democrática de Corea) para confirmar de mutuo acuerdo la ubicación exacta de la línea de demarcación militar terrestre (MDL, por sus siglas en inglés), restablecer las líneas de comunicación militar y debatir medidas para evitar enfrentamientos accidentales en las zonas fronterizas.

El Ministerio de Defensa Nacional señaló en un comunicado que, de ser necesario, sería posible celebrar una reunión trilateral en la que participara el Mando de las Naciones Unidas, y añadió que los horarios y lugares concretos podrían discutirse a través de la localidad fronteriza de Panmunjom.

El 5 de octubre, Corea del Sur afirmó que una explosión ocurrida el 21 de septiembre en la zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) había sido provocada por minas terrestres “colocadas por la RPDC”, que causaron heridas a tres militares surcoreanos.

Teniendo en cuenta el enfrentamiento militar en la MDL entre los dos países, será difícil predecir qué otras situaciones podrían surgir si se sigue sin abordar la situación actual, advirtió el ministerio.

El ministerio explicó que, sin medidas concretas, los soldados de los dos países llevarán a cabo operaciones basándose en la ubicación de la MDL tal y como ellos la perciben, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan más enfrentamientos accidentales.

El 6 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte afirmó que la reciente explosión de una mina terrestre en la zona desmilitarizada era una “farsa” inventada y decidida unilateralmente por la República de Corea.

El intento de Seúl de achacar la responsabilidad del incidente a la RPDC y empañar su imagen internacional constituyó una grave provocación que no podía pasarse por alto, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea citando al ministerio.