Un ciberataque de alcance internacional afectó a los sitios web de al menos 178 organizaciones, entre ellas grandes compañías como Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce e IKEA. Los atacantes lograron introducir código malicioso en una plataforma tecnológica utilizada por estas empresas, con el objetivo de robar información bancaria, desviar transferencias de criptomonedas e intentar tomar el control de dispositivos iPhone y iPad.

La campaña fue detectada el lunes 16 de noviembre por el investigador de ciberseguridad Scott Helme, quien identificó modificaciones maliciosas en archivos JavaScript distribuidos a través de Optimizely, una plataforma utilizada por numerosas organizaciones para personalizar sus páginas web y analizar el comportamiento de sus visitantes.

Según los antecedentes recopilados por los investigadores, el ataque involucró 188 archivos de código manipulados asociados a 178 organizaciones de distintos sectores económicos.

La presencia del código malicioso en las páginas web exponía a sus visitantes a posibles intentos de robo de información financiera y ataques contra sus dispositivos. Sin embargo, todavía no se ha determinado cuántos usuarios resultaron efectivamente afectados ni si todos los mecanismos utilizados por los atacantes consiguieron sus objetivos.

Uno de los principales propósitos de la operación era interceptar transacciones con criptomonedas. Para ello, los ciberdelincuentes incorporaron instrucciones capaces de sustituir las direcciones legítimas de los monederos digitales por otras controladas por los propios atacantes.

De esta manera, una persona que intentara realizar una transferencia podía terminar enviando sus fondos a una dirección diferente de la prevista, sin advertir necesariamente la modificación.

Los investigadores rastrearon aproximadamente US$7.040 en criptomonedas recibidos por billeteras vinculadas al código malicioso durante la jornada del ataque. No obstante, esa cifra no permite establecer por sí sola el monto total efectivamente sustraído ni cuántas transferencias fueron desviadas.

La campaña también contemplaba mecanismos para capturar información de tarjetas bancarias cuando los usuarios introducían sus datos en determinados formularios de pago.

El código estaba preparado para identificar números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad, con la posibilidad de transmitir posteriormente esa información a servidores controlados por los responsables del ataque.

Entre las organizaciones cuyos sitios estuvieron expuestos figuraron diversas entidades del sector financiero.

La investigación identificó código malicioso asociado a páginas de HSBC en Estados Unidos, Hong Kong, México y Australia, además de servicios del grupo en Singapur.

También se detectaron archivos afectados vinculados a Equifax, multinacional especializada en información crediticia, y a entidades como ABN AMRO.

Además de los intentos de robo de datos bancarios y criptomonedas, los scripts incorporaban funciones destinadas a obtener cookies de navegación y capturas de pantalla, lo que ampliaba el tipo de información potencialmente expuesta.

La operación incluía herramientas identificadas como Coruna y DarkSword, diseñadas para aprovechar vulnerabilidades en determinadas versiones del sistema operativo iOS.

Estos mecanismos podían intentar comprometer dispositivos iPhone y iPad vulnerables cuando sus propietarios accedían a las páginas afectadas.

Sin embargo, la presencia de estas herramientas en el código no confirma que los atacantes hayan conseguido tomar el control de los dispositivos de los visitantes.

La empresa de ciberseguridad HudsonRock también informó haber encontrado pruebas de que los sitios comprometidos distribuyeron código malicioso a sus usuarios, aunque el alcance efectivo de la campaña continúa bajo investigación.

El punto común entre las organizaciones afectadas fue Optimizely, una plataforma tecnológica que permite incorporar herramientas de experimentación, personalización y análisis a páginas web.

De acuerdo con los antecedentes del incidente, los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en el proceso de registro de cuentas de la plataforma para introducir código JavaScript malicioso en proyectos utilizados por sus clientes.

La propia compañía reconoció que un tercero no autorizado explotó esa debilidad, permitiendo la incorporación de instrucciones maliciosas que posteriormente podían ejecutarse cuando los visitantes accedían a los sitios afectados.

Este mecanismo permitió que el ataque alcanzara a organizaciones de diferentes países y sectores a través de un servicio tecnológico compartido.

Tras conocerse el incidente, algunas de las empresas involucradas comenzaron a adoptar medidas preventivas.

Salesforce confirmó que estaba investigando modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely y que había desactivado su utilización como medida de precaución.

Por su parte, Equifax también investigó el episodio y suspendió el uso de la plataforma. La compañía aseguró que no había encontrado pruebas de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos.

En tanto, HSBC, Zoom, CNN e IKEA no habían respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el incidente, según los antecedentes difundidos.

La investigación continúa centrada en determinar cuántos usuarios estuvieron expuestos al código malicioso, si se concretaron robos de información financiera y si las herramientas dirigidas a dispositivos iOS lograron comprometer equipos.

Aunque el ataque alcanzó a sitios web utilizados por millones de personas, los antecedentes disponibles todavía no permiten establecer que todos los visitantes hayan resultado afectados ni que los ciberdelincuentes consiguieran ejecutar cada una de las acciones para las que estaba preparado el código.

El episodio pone de relieve los riesgos asociados a la utilización de herramientas tecnológicas compartidas por grandes organizaciones, ya que una vulnerabilidad en un proveedor externo puede permitir la distribución de código malicioso a través de múltiples páginas web sin necesidad de vulnerar directamente los sistemas internos de cada empresa.

En Chile, el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central advierte que “los riesgos de ciberseguridad en instituciones e infraestructuras financieras han ido en aumento, debido a la creciente capacidad de los modelos avanzados de IA para encontrar vulnerabilidades en los sistemas. Por ello, el Banco Central hace un llamado imperioso a continuar desarrollando altos estándares de seguridad para contar con un sistema resiliente y una permanente supervisión y coordinación entre autoridades y con la industria”.