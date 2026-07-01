Aclaración/Réplica de ministra María Cristina Gajardo a artículo de El Mostrador de 30.06.2026

Señor director:

De mi consideración,

Me refiero a la nota publicada el día 30 de junio de 2026, preparada por el periodista Claudio Pizarro, en que alude impropiamente a mi persona.

Se dice que, en un fallo laboral de 2021, siendo la suscrita abogada integrante de la Corte Suprema, lo siguiente: “participó como jueza en una causa en la que representaba a una de las partes, la empresa minera FLSmidth. Es decir, habría sido jueza y parte en un mismo proceso judicial”, y que “este episodio se había mantenido en reserva hasta ahora”.

Las afirmaciones son falsas. Se trata de la cuenta de admisibilidad de un recurso de queja que en el año 2021 dio el relator José Pablo Rodríguez en la Cuarta Sala de la Corte Suprema, sin indicar nombres de partes, causa en la que nunca fui abogada patrocinante, por lo que no tuve cómo saber que una de las partes era un antiguo cliente. El abogado del trabajador, Danilo Arredondo, promovió un incidente de nulidad que la Sala acogió para mayor tranquilidad de las partes, y volvió a darse cuenta de la admisibilidad de esa queja. Nada de esto se mantuvo en reserva o secreto, lo que la nota sugiere, porque no hubo nada incorrecto en el episodio, del que por lo demás informé por escrito y para mayor transparencia, al entonces Presidente de la Corte, Ministro Guillermo Silva G.

Luego se indica que “circula un secreto a voces: el vínculo no declarado entre el contralor interno Humberto Canessa y la ministra María Cristina Gajardo. La esposa del primero, Claudia Miranda Cavieres, trabaja en el mismo departamento de la Facultad donde la magistrada hace clases: el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”.

Los errores en este segundo tema son aun mayores. El contralor interno Humberto Canessa fue nombrado en agosto del año 2022 por el Pleno de la Corte Suprema en razón de sus competencias, y en ello nada tiene que ver su esposa Claudia Miranda Cavieres, que es Jefa de Gestión y Desarrollo de Personas y no académica, en la mencionada Facultad de Derecho, en la que trabajan alrededor de 440 personas; no se divisa cuál ha podido ser el vínculo no declarado por mi parte.

Y enseguida se indica que “cuando se supo que había votado a favor de la empresa que representaba en la causa de 2021, fue reemplazada por otra académica de la misma unidad, Verónica Fernández Omar, situación que también ha alimentado distintas especulaciones al interior de la Corte Suprema”.

En este caso, la nota del periodista Pizarro no precisa cuáles serían esas especulaciones, y la desinformación es aun mayor, porque sugiere que la Universidad de Chile o yo misma tuvimos algo que ver en la contratación de la abogada Fernández, y eso no es así. Es evidente que dicha abogada tampoco fue consultada.

A continuación, se dice en la nota que “La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con María Cristina Gajardo … pero hasta el cierre de esta edición no ha obtenido respuesta”, lo que es falso. El redactor de la nota envió el jueves 25 de junio a las 18:00 horas un WhatsApp al periodista del Poder Judicial Julio Mundaca con tres preguntas; encontrándome fuera de mi oficina a esa hora, se le consultó si era posible responder a primera hora del día siguiente y su respuesta fue negativa, porque en ese momento se cerraba la edición. Es decir, no hubo espacio para responder.

En todo lo relacionado con la contratación de la empresa Replai para la reestructuración del Buscador de Fallos, le informo que si bien hay bastantes más errores, imprecisiones e inexactitudes, se emitirá un comunicado por parte del Poder Judicial para aclararlos, con el objeto de mantener informada a la opinión pública y a los medios que cubren el sector judicial.

Le solicito publicar esta nota conforme a las normas contenidas en los artículos 16, 18 y 19 de la Ley 19.733.

Le saluda atentamente,

María Cristina Gajardo Harboe

Ministra Corte Suprema de Chile

Revise la carta enviada por la ministra AQUÍ

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* N de la R.: Frente a lo planteado por la ministra María Cristina Gajardo, El Mostrador estima necesario y pertinente precisar lo siguiente:

-Que una semana antes de la nota en cuestión, este medio publicó otro artículo donde ya se planteó su calidad de abogada de FLSmidth, como lo señala textualmente el recurso de reposición interpuesto ante la Corte Suprema por el abogado Danilo Arredondo, el cual fue acogido por el máximo tribunal, “por haberse configurado la causa de inhabilidad prevista en el artículo 195 N°5 de Código Orgánico de Tribunales, en relación con la abogada integrante señora María Cristina Gajardo Harboe”.

Cabe indicar que al solicitársele su versión, con motivo de este primer artículo, la ministra no planteó reparos a la mención de su vínculo profesional con FLSmidth (que data de 2018, según el escrito de reposición), atribuyendo la responsabilidad de lo ocurrido, igual que ahora, al relator de la Cuarta Sala de la Corte Suprema.

-El vínculo con la Universidad de Chile no es una especulación. Una carta firmada por las ministras Gajardo y Adelita Ravanales indica que el trabajo de buscar fallos fue finalmente adjudicado -luego de consultar con diversas entidades- “a quienes mostraban seriedad y conocimientos sólidos y actualizados, representados por un grupo de académicos del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y liderado por el Dr. Alejandro Jofré, grupo que para gestionar de mejor manera el proyecto constituyó la empresa Replai SpA”.

-Para el segundo reportaje, El Mostrador intentó recabar una versión de parte de la ministra Gajardo el jueves 25 en horas de la tarde, tal como ella indica, a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. Sin embargo, no es efectivo que no se le haya dado tiempo para responder, pues el viernes 26 nuestro periodista insistió por una respuesta a las 9:23 y las 10:24, como consta en mensajería WhatsApp. A las 10.43 la Dirección de Comunicaciones nos informó que la ministra no les había contestado el requerimiento interno. Finalmente, este medio publicó el artículo referido recién el 30 de junio, por lo cual, si la ministra hubiera querido contestar, tuvo tiempo más que suficiente para hacer incorporar su versión a la nota periodística.