Cinco días después del “mazazo” que significó el reportaje de Canal 13 que reveló nuevas denuncias de narco redes y clientelismo en la comuna de San Ramón, el Partido Socialista empezó a salir del shock y tomó medidas para empezar a superar la crisis.

Es así como el Tribunal Supremo decidió finalmente anular los comicios realizados en esa comuna, pero también en otras 19 localidades. Asimismo, pidió a la Comisión Política del partido una "intervención urgente" en San Ramón, la comuna blanco de denuncias como acarreo de votantes, personas inscritas en un inmueble allanado en dos ocasiones por narcotráfico, candidatos con infracciones a la Ley de Armas y Drogas y la participación en las internas de militantes expulsados.

Esta decisión del TS de anular el comicio en San Ramón e intervenir dicho territorio, concuerda con los llamados de varios sectores del partido, y se suma a otra señal interna tendiente a normalizar la colectividad, como lo es la primera reunión concretada ayer entre representantes de las dos listas que compitieron en las elecciones internas.

Por parte de la mesa de Álvaro Elizalde el actual secretario general de la tienda, Andrés Santander; el ex subsecretario de Vivienda Jaime Romero y el exdiputado Daniel Melo. En tanto, los representantes del bando de Maya Fernández llegaron el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, el diputado Marcelo Schilling y el analista Ernesto Águila.

La intervención

De acuerdo a las resoluciones del TS, el objetivo de la intervención en San Ramón es “iniciar un proceso político-orgánico junto a la militancia de la comuna, con el objetivo de restablecer el estado institucional correspondiente".

"Este tribunal hará valer sus facultades y competencias en cuanto a las medidas disciplinarias que sean necesarias con el propósito de salvaguardar la ética, los principios y la trayectoria del Partido Socialista y del conjunto de su militancia", señala la resolución.

Los comicios fueron anulados en las comunas de Calama, Andacollo, La Serena, La Higuera, Los Vilos, Canela, Cabildo, Catemu, Llay Llay, Olmué, Fresia, Maullín y Puyehue, en lo que corresponde a las elecciones de dirección de Comité Central Nacional y Comité Central por la Región. Igualmente se anularon las mismas elecciones y los votos para Comité Regional, Dirección Provincial y Dirección Comunal en Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Pica, Pozo Almonte y San Ramón.

Al interior de las filas PS la decisión del tribunal fue bien acogida. “Esta es una decisión que toma el TS por el bien del partido, la transparencia y la tranquilidad”, destacó en CNN Chile la senadora Isabel Allende, aliada de Elizalde.

De acuerdo con lo que informaron desde el PS, la anulación no implicará que cambie la correlación de fuerzas en el comité central, donde la lista de Álvaro Elizalde detenta claramente la mayoría.

La renuncia

Pese a las señales de acercamiento, la crisis interna del PS sigue dejando heridos en el camino. Esta jornada, el histórico militante Oscar Guillermo Garretón anunció su renuncia a las filas de la colectividad luego de décadas de militancia.

Otro dirigente que dejó en claro su malestar e incluso puso en duda su continuidad como militante es el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Velozo. Entrevistado en Radio Pauta, Velozo acusó que en todo este proceso ha estado dominado por un “nivel de irracionalidad odiosidad y mala leche de un montón de personajes que a mí me hacen no solo estar convencido de que no tengo nada que hacer en el Tribunal Supremo sino nada que hacer en el Partido Socialista”.

“Esta gente no entiende que una cosa es denunciar situaciones irregulares y otra cosa es hacerse parte de cosas tan duras y tan poco fundadas que literalmente puede incendiar la casa de todos, acá yo he visto una acción de guerra civil, fratricida”, añadió.