Ministro Jackson niega denuncias de Oliva: "Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna irregularidad"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se refirió a las denuncias que realizó la excandidata a la Gobernación de la RM, Karina Oliva, sobre gastos irregulares en las campañas electores de 2021 ante el Tribunal Supremo de Comunes.

La también excandidata a senadora por la región Metropolitana, indicó en la instancia -según el medio Interferencia- que la diputada Camila Rojas (Comunes), "me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido, facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del años 2021, a lo que me negué tajantemente".

También te puede interesar:

Luego de haber sido partícipe de la comisión de Constitución del Senado, el ministro Jackson expresó que "tengo entendido que el día de ayer se desmintió tajante lo que se manifestaba en ese medio por parte de los propios involucrados".

"Nosotros no tenemos mucho más que repetir que todo gasto por parte de la campaña del actual Presidente, en ese entonces candidato tanto a primarias, primera vuelta como a segunda vuelta, fue puesto a disposición de nuestras rendiciones al Servel, que están siendo revisados, unos ya fueron aprobados otros siguen en revisión por los plazos que determina el Servel", aseguró.

El titular de la Segpres fue uno de los personajes que estuvieron más activos durante la campaña presidencial, a lo que manifestó que "cualquier duda que se tenga por parte del Servel a algunos de los aspectos de la rendición, nosotros estamos plenamente disponibles para poder responder a tiempo como corresponde, porque lo importante como lo ha dicho el Presidente, es que los procesos electorales tengan a la transparencia como uno de los principios base de su administración".

"Nosotros tenemos todos los antecedentes expuesto ante el Servel e insisto cualquier duda que haya, concreta , específica, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en responder en forma y fondo, en la fecha que corresponda, en los formatos que nos pidan al Servel para que todo se esclarezca y se dé cuenta de la transparencia del proceso", subrayó.

El ministro Jackson insiste en que "nosotros no tenemos conocimiento de ninguna irregularidad" ante las acusaciones de Oliva.