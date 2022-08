Fiscal de Arica y Parinacota habla de una "sobrerreacción" de Carabineros frente a presuntas amenazas del Tren de Aragua

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, habló sobre las eventuales amenazas por parte del Tren de Aragua contra Carabineros que se encuentran en la zona de cerro Chuño en la capital regional.

A señalar que Radio Bio Bío indicó este sábado recién pasado que la organización criminal de origen venezolano tendría pensado llevar a cabo un ataque armado contra los efectivos policiales ubicados en dicho sector como forma de "venganza" y de "demostrar fuerza" tras las detenciones a miembros de la banda criminal.

Frente a este escenario, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que viajará a la zona para coordinar con las instituciones implicadas estas presuntas amenazas.

En conversación con Radio Universo, la autoridad judicial de la región precisó que "hasta dónde tengo entendido, Carabineros no ha recibido amenazas directas respecto a esta organización y de ninguna otra".

En esa línea, también señaló que "estamos tomando resguardos que son naturales (…) y frente a cualquier duda, evidentemente, cada una de las instituciones dicta instructivos internos respecto a formas de actuar y eso me parece que hizo Carabineros".

"Creo que se sobrerreaccionó respecto de una preocupación legítima al interior deCarabineros. Se han reforzado los protocolos internos, se han dado directrices de cómo actuar a sus funcionarios, y eso no significa que hayan recibido amenazas directas", complementó Carrera.







Aunque insistió en que el accionar de las policías fue como medida preventiva. "De haber habido amenazas, estas hubiesen sido denunciadas y yo habría estado en conocimiento. Y no hay una denuncia en ese tenor", sostuvo.

"El Tren de Aragua fue derechamente desarticulado"

Frente a estas denuncias de amenazas y el funcionamiento de la banda criminal en el norte de nuestro país, el fiscal regional expresó que "manejamos otro tipo de información respecto a posibles represalias respecto al golpe que hemos dado constantemente, pero no pasa de eso. Y hoy podría decir que está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada".

Finalmente exclamó: "Yo sería más categórico, en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado. Lo que ocurre es que desde el punto de vista estratégico que es nuestra región, no me cabe duda de que con eso no se ha acabado el trabajo. No me cabe duda de que van a tratar de rearticularse en esta región".