Vodanovic por Peso Pluma: “No fomentemos como Estado una subcultura que hace apología del delito”

En medio de la controversia generada por la participación del cantante mexicano Peso Pluma en el próximo Festival de Viña del Mar, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca evitar el financiamiento público a artistas cuyas letras estén vinculadas a la narco-cultura.

Ayer, el directorio de Televisión Nacional (TVN), miembro del comité organizador del certamen viñamarino, solicitó la suspensión del show del cantante mexicano detrás de “El Gavilán” debido a la promoción de la cultura narco y la apología a la violencia en sus canciones. Tras esta solicitud, la organización del festival, conformada también por Canal 13 y la municipalidad de Viña, dirigida por la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD), señaló que mantendrán su participación.

La senadora Vodanovic expresó su preocupación respecto al contenido de las canciones del mencionado artista, destacando que ya el año pasado se había suscitado una discusión similar con Pablo Chill-e. Vodanovic argumentó que estas canciones, al mostrar un estilo de vida vinculado al delito, pueden influenciar negativamente a los jóvenes, presentando una apología de actividades delictivas.

“Es algo propio de esto, está estudiado el tema de la narco-cultura, porque finalmente ¿qué es lo que hacen? Mostrar éxitos para los jóvenes particularmente con estas cadenas de oro, con los autos, con unas chiquillas muy lindas. Al final es mostrar que esa es la vía del éxito”, señaló la senadora socialista en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Recursos de todos los chilenos

Vodanovic hizo hincapié en que, si bien existe libertad de expresión en el país, cuestionó la utilización de fondos públicos para financiar a artistas que promueven la narco-cultura. En ese sentido, la legisladora anunció la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de prohibir dicha asignación de recursos públicos a este tipo de artistas, alegando que es necesario poner límites y no permitir que el Estado respalde una subcultura que glorifica el delito.

“Creo que el Estado no puede estar financiando con recursos de todos los chilenos una subcultura destinada a mostrar que ese es el camino de la juventud”, afirmó la timonel del PS.

Apología del delito

Vodanovic destacó la importancia de buscar alternativas culturales que promuevan contenidos diferentes a los asociados al narcotráfico, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias reales que este fenómeno tiene en la sociedad. Además, subrayó que su propuesta no busca prohibir la libertad de expresión, sino más bien evitar que el Estado respalde financieramente mensajes que podrían influir negativamente en la juventud.

“Yo no estoy pidiendo que llevemos a la orquesta de cámara al Festival de Viña, no vivo en otro planeta, tengo hijos también adolescentes, pero sí me parece que es una señal para que no fomentemos como Estado una subcultura que defiende y hace apología del delito“, comentó la senadora, junto con afirmar que el contenido de ciertas canciones también puede ser una agresión a las víctimas de los delitos.

“Me parece que ha sido bien oportuno que se ponga este tema en la palestra y que nos preocupemos también de qué es lo que estamos promoviendo respecto de la juventud, que no se trata solo de, por supuesto, prohibir fondos públicos en esto, sino que cómo también buscamos que la juventud vea y busque otros paradigmas y tome otros caminos”, concluyó.

Nombramientos pendientes en el Poder Judicial

Paulina Vodanovic también abordó los nombramientos pendientes en el Poder Judicial, tal como el caso de la ministra Jessica González, propuesta para integrar la Corte Suprema, así como la vacante para el codiciado cargo de fiscal judicial del máximo tribunal. Además, mencionó la jubilación de dos ministros de la Segunda Sala, donde también se espera un reemplazo.

La senadora resaltó la importancia de abordar estas designaciones de manera expedita para evitar vacíos en la institucionalidad.

Vodanovic señaló que la dilatación en los nombramientos, como ocurrió hasta hace poco en el caso del Tribunal Constitucional (TC), puede generar problemas de quórum y afectar el funcionamiento adecuado de dichos órganos. En este contexto, destacó la labor del Gobierno, especialmente del ministro de Justicia Luis Cordero y del titular de la Segpres Álvaro Elizalde, por su compromiso en este proceso.

La senadora subrayó la importancia de la responsabilidad institucional del Senado en este tema y llamó a las fuerzas políticas a comprender la trascendencia de agilizar los nombramientos, más allá de los intereses partidistas.

Vodanovic instó a cumplir con la obligación constitucional que tienen como senadores, evitando dilaciones que podrían afectar el normal desenvolvimiento de los órganos judiciales.

“No podemos dilatar nombramientos porque los órganos se resienten”, sentenció.

En El Mostrador Vodcast, la senadora Paulina Vodanovic también abordó las reuniones en la casa del lobista Pablo Zalaquett (UDI) y el caso de la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, después de que diputados la acusaran de falta de transparencia por sus encuentros con el exalcalde y ejecutivos del gran empresariado.