Karim Bianchi acusa falta de liderazgo en materia de seguridad

El senador independiente Karim Bianchi no comenzó la semana como esperaba. El ojo mediático estaba puesto en la seguridad, sin embargo la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre y la tramitación de la ley corta de Isapres cambió el foco. En esta entrevista sostiene que el Gobierno no tiene la capacidad de gobernar, sino que es un mero administrador. El parlamentario magallánico reconoce una falta de liderazgo que ha afectado en materia de seguridad.

“Fuimos citados, la semana pasada, de urgencia por la muerte de los tres carabineros a tocar temas de seguridad y esta semana legislativa no tocamos temas de seguridad”, dijo el Bianchi en conversación con El Mostrador. El senador también es crítico de lo que se hace en el parlamento: “Hay una incongruencia de, a la prensa, presentarle como que el Congreso tiene una fuerte preocupación, cuando pudiendo haber avanzado en la agenda legislativa no se pudo hacer”.

-¿Coincide con los diputados del Partido Republicano en hacerle llamado al Gobierno y a la mesa de la Cámara por haber puesto la prioridad en la agenda de seguridad, pero, esta semana no se avanzó?

-Desconozco el llamado de Republicanos, pero lo que sí entiendo es que la gente necesita que resolvamos materias de seguridad y eso no es una agenda que vaya improvisada. Requiere de un camino de seriedad, de congruencia de que avancemos y en eso no podemos estar distanciados. Acá hay una falta de liderazgo. Y ese liderazgo lo debiese asumir el Presidente de la República. Acá, bajo una sola mirada, nosotros vamos a empezar a resolver las materias de seguridad, pero por primera vez debiésemos nosotros avanzar en este sentido.

-Hay parlamentarios que están exigiendo Estado de Sitio en la región de La Araucanía y también la restitución de ciertas competencias de los tribunales militares. ¿Cuál es su visión sobre esas medidas?

-Las cosas deben funcionar y deben funcionar dentro del marco democrático que hemos avanzado. Creo que ahí se pasaron tres pueblos. Así como en algún momento no quisieron crear un tipo de justicia especial, tampoco se puede crear un tipo de justicia especial cuando hay civiles involucrados en determinadas acciones que también están involucrados entes policiales. Por eso es que es relevante que la justicia funcione. Normalmente lo que hay es un populismo legislativo. Cuando se muere, por ejemplo, la señora María, hacemos la Ley María, que consta en decir que antes un crimen que tenía 10 años ahora va a tener 20, pero finalmente siempre el delincuente termina saliendo libre a los 2-3 años por irreprochable conducta anterior, porque tuvo un buen comportamiento.

Entonces, si no nos sentamos con gendarmería, con justicia, es decir, realmente tiene que haber una eficacia de las penas acá.Vamos a terminar pensando en penas de muerte, en tribunales militares, que tenemos que tener estados de sitio. Lo que tenemos que tener acá es una línea que tiene que ser para todos los entes involucrados una sola línea. Yo entonces creo que lo que tenemos que hacer es que la justicia funcione, pero para eso tiene que haber una bajada.

-En ese sentido, ¿usted cree que el sistema político, propiamente tal como está instalado, influye en este flujo de información, flujo de declaraciones, intercambio de agendas de una semana a otra? ¿Cree que tiene que ver con eso?

-La reforma al sistema político, introducirlo hoy, es como introducir un chicharrón en un pan de Pascua. Estamos en otra, estamos en cómo resolvemos las cosas y sin duda eso es un elemento más de distracción. El país no aguanta más elementos de distracción. Lo que tenemos que hacer es entender que tenemos a lo menos dos prioridades que resolver hoy que son el sistema de pensiones y el sistema de seguridad y no empezar con un sistema político.

Yo soy electo independiente por fuera del sistema político, tuve que pelear con una lista completa. Soy un bicho raro dentro del sistema político. Entonces a mí me molesta cuando los presidentes dicen este es mi parlamentario, este es mi senador, este es mi diputado, porque en el fondo la gente elige a las personas y yo creo en la autonomía de la voluntad. Cuando los partidos políticos, que puede ser el alero del 5%, pero que dejaría fuera opciones como la mía. Pero hay cosas que se pueden ajustar, pero que no son prioridad.

Y si el Presidente no ha tenido la capacidad de poder ejecutar los proyectos, simplemente son porque los proyectos son insatisfactorios. Una agenda improvisada, una agenda que no tiene nada que ver con su programa de gobierno y va legislando de acuerdo a la contingencia. Entonces, así nunca vamos a tener un gobernante. Lo que tenemos en este país en el último tiempo son administraciones.

-¿Coincide con el Presidente que una reforma al sistema político no necesariamente soluciona las cosas sino que hay un problema de voluntad política también detrás?

-Más que de voluntades, de convencimiento. Si los proyectos no son buenos, evidentemente que no va a generar el convencimiento. Y esto es fácil, porque hay cosas que son técnicas y que no son políticas. La discusión de las pensiones no debiese ser política, debiese ser técnica y el Gobierno, lo que debiese hacer es decirle a la gente, mire, un sector político presenta una alternativa A, otro sector político presenta la alternativa B, y nosotros la C y la gente tendrá que decir, mire, esta es la mejor alternativa, pero nadie se atreve a decir esta es una alternativa. Tampoco hay un gesto de él de voluntad de por decreto, por ejemplo, eliminar lo que en algún momento se hizo, que fue que las pérdidas solamente la suma al afiliado, que existan los multifondos, eliminar la tabla de mortalidad, son elementos que aumentarían inmediatamente un 17% a lo menos las pensiones.

Entonces, cuando uno ve que ni siquiera hay voluntad ni convicción, cuando fue, por ejemplo, la votación de la reforma tributaria, ha pasado más de un año y ni siquiera insistieron en el Senado porque tienen miedo. Entonces, un gobernante no puede gobernar con miedo y este gobernante gobierna con temor.

-Muchos dicen que la oposición también le ha negado la sal y el agua al Gobierno, que han sido injustos. ¿usted coincide con ese análisis? ¿Cómo lo ve?

-Es que si no hay gobierno, no hay un pueblo detrás del gobierno. La oposición, efectivamente, ha negado la posibilidad de avanzar. Y en la derecha hay intereses comprometidos, hay un interés obstruccionista de parte de Republicanos, claramente hay un interés obstruccionista.

La UDI, RN, tienen un afán de defensa de ciertas industrias dentro del propio Congreso. Entonces, ha habido eso, pero si el Gobierno lograra convencer, si tuviésemos gobierno, porque para mí Gabriel Boric no es un gobernante, es un mero administrador, entonces, es difícil que exista una presión. A mí me tocó, por ejemplo, ver el caso de los retiros. Los retiros en la derecha, incluso, siendo opositor a esto, terminó votando como la gente quería, porque había una presión ciudadana.

Desde el oficialismo se habla de que el Presidente ha transitado al centro después el 4 de septiembre del 2022 hacia una faceta más pragmática. ¿Cree que eso ocurrió?. En ese sentido, ¿cree que es un error?

Yo creo que más que pragmatismo, es que el presidente Boric es un aprovechamiento circunstancial de no tener ninguna identidad, de prometer muchas cosas que eran inviables. Si yo agarrara el programa de gobierno de Gabriel Boric y de todos los otros mandatarios que han existido, yo podría alegar publicidad engañosa porque ninguna de esas cosas se cumplen, finalmente.