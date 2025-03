Tohá defiende a Jara y se lanza contra candidaturas de derecha: pide auditar programas de gobierno

En un doble despliegue y marcando un tono más firme en su candidatura presidencial, la exministra y figura del PPD, Carolina Tohá, instó a sus eventuales contrincantes a “auditar” cada uno de los programas de gobierno, evaluando su viabilidad económica y la sostenibilidad fiscal que los respalda.

El llamado lo detalló en su cuenta de X, pero sus palabras no se detuvieron ahí. En una conferencia de prensa, Tohá también salió al paso de las acusaciones que recaen sobre la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien, según la oposición, estaría utilizando su gira por el país —en nombre de la reforma de pensiones— para hacer campaña presidencial.

“Hay debate siempre en política, pero quiero decir dos cosas: yo no he visto a la ministra Jara hacer nada alejado de lo que son sus deberes como ministra. La he visto haciendo las tareas propias del cargo y he visto en algunas de esas críticas un tono despectivo, que al menos yo no promuevo en política, ni voy a ocupar con los demás competidores”, sentenció Tohá desde la comuna de Providencia, desde donde abordó el desafío económico tras conocer los primeros resultados del Censo.

La respuesta no solo estuvo dirigida a los candidatos de la derecha, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. La exministra del Interior también abordó los dichos del timonel y carta presidencial de la DC, Alberto Undurraga. El diputado falangista —que apuesta por primarias divididas—aseguró a que los postulantes que representen la continuidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric corren con desventaja.

“No las comparto, porque todas las personas que nos presentamos en la política venimos con historias y venimos con propuestas de futuro. Personalmente, estoy orgullosa de las historias de las que he sido parte, a diferencia de otros actores que se avergüenzan de algunas de sus historias. En segundo lugar, voy a jugar en una campaña presidencial por ofrecer un futuro, no por replicar las historias. Así que no comparto esa postura, pero es válida”, remarcó Tohá, a quien de todas formas le afectará la definición del Partido Socialista, que todavía no decide si se cuadra con ella.

No obstante, ha recibido ciertos guiños. En el mismo punto de prensa, la candidata del PPD agradeció el apoyo de algunos militantes socialistas históricos como Luis Alvarado, Jaime Gazmuri y Ricardo Núñez. “Vamos a ir paso a paso, yo respeto los plazos y las dinámicas propias de los partidos para tomar su definición, así que no vamos a forzar nada, pero la tomo con mucha gratitud y es un estímulo para lo que estamos haciendo”, expresó Carolina Tohá.

El recado de Tohá a las candidaturas de oposición que han planteado la idea de reducir los gastos fiscales es categórico: “Cualquier persona seria sabe que el mejor esfuerzo que podemos hacer en materia fiscal es mejorar la calidad del gasto, hacerlo más eficiente, hacer más productivo en el sector público, innovar en la gestión, pero la idea de que vamos a reducir el gasto público es totalmente incompatible con lo que nos muestran estos datos (del Censo), estructuralmente es incompatible. Que se haga descansar las expectativas de los chilenos de que la economía crezca más en una reducción de impuestos y en una rebaja del gasto fiscal es simplemente condenar al país a que no va a haber mayor crecimiento”.

Este último emplazamiento tendría su segunda parte en redes sociales.

“Auditar los programas presidenciales es una forma de avanzar en ello y desde ya me declaro dispuesta a hacerlo”

Carolina Tohá usó su cuenta de X para hacerle una desafiante invitación a sus contrincantes en la carrera presidencial.

La también exalcaldesa de Santiago y exvocera del gobierno de Bachelet, partió destacando el aumento en el ritmo del envejecimiento de la población según los recientes resultados del Censo. Esto, dijo, significa que “las próximas décadas Chile necesitará hacer un enorme esfuerzo en materia de salud y pensiones”. Además, “demandará mayor crecimiento económico y gasto fiscal”.

Tohá añadió que las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre “son el momento para decidir cómo se pueden lograr esos objetivos”. En ese sentido, reiteró su preocupación frente a las candidaturas de derecha, puesto que “están prometiendo aumentar el crecimiento mediante la reducción de impuestos y la rebaja del gasto fiscal”.

“Esos caminos son abiertamente inviables”, resaltó Tohá, para quien lo que se necesita son “formas más creativas y menos ideologizadas para hacer crecer la economía y tendremos que esforzarnos para hacer más eficiente el gastos fiscal y más productivo el sector público para contener la necesidad de mayores recursos”.

En esa línea, llamó a “volver a creer en Chile y para eso —recalcó—debemos jugar limpio y hablar con la verdad”. Por eso, “auditar los programas presidenciales es una forma de avanzar en ello y desde ya me declaro dispuesta a hacerlo”, cerró.