“No puede ser que el CEN se haga el larry”: diputados denuncian abusos en cuentas de luz

El descontento ciudadano por el alza en las cuentas de electricidad escaló al Congreso. Un grupo de parlamentarios, encabezados por Ana María Gazmuri (Acción Humanista), exigió este martes al ministro de Energía, Diego Pardow, poner fin a lo que califican como una práctica injusta y abusiva: que las familias chilenas estarían financiando, a través de sus boletas de luz, las compensaciones por cortes de suministro y las multas impuestas al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

El emplazamiento —al que se sumaron Karol Cariola (PC), Jaime Araya (PPD), Marcela Riquelme (Ind.) y Rubén Oyarzo (PR)— ocurre tras diversas denuncias sobre los mecanismos con los que el CEN cubre sus responsabilidades financieras. Según publicó El Mostrador, las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) podrían estar siendo absorbidas por seguros contratados por el Coordinador, cuya prima se financia con recursos provenientes de las propias cuentas de electricidad de los consumidores.

“Lo que hemos descubierto es inaceptable”, dijo Gazmuri, autora de un proyecto de ley para limitar los sueldos de los directivos del CEN. “Hoy, cuando ocurren cortes eléctricos, las compensaciones las terminan pagando los propios usuarios. Y lo mismo ocurre con las multas que recibe el Coordinador Eléctrico, cubiertas por seguros contratados con recursos de las familias. Esto se suma a los sueldos millonarios que también salen de las boletas”, denunció.

Desde la Región de O’Higgins, la diputada Riquelme informó que presentó una iniciativa legal para impedir que compensaciones, indemnizaciones y sanciones sigan siendo traspasadas a los usuarios. “Es absolutamente impresentable, poco ético, que las multas que se llevan las empresas por un mal comportamiento hacia los usuarios sean finalmente costeadas por los usuarios”, recalcó.

“Le pedimos al ministro Pardow que tome medidas ahora”

La diputada Cariola fue más allá y cuestionó el modelo completo. “Esto es un escándalo. No solo las compensaciones por apagones se cargan a las familias, sino también las multas del Coordinador. Y para colmo, se justifican sueldos millonarios diciendo que si hay multas deben cubrirlas, cuando en realidad las pagan los usuarios. Creemos que las eléctricas se están transformando en las nuevas AFP, abusivas, y que transgreden derechos humanos”, afirmó.

Cariola emplazó directamente al ministro de Energía: “Le pedimos al ministro Pardow que tome medidas ahora. El gobierno no puede quedar al margen de este abuso”.

Más duro fue el diputado Araya, quien apuntó directamente al rol del Ejecutivo: “En regiones como Antofagasta, donde se produce la mayor cantidad de energías renovables, las familias siguen pagando tarifas altísimas. ¿Hasta cuándo el abuso? Este era el gobierno de las transformaciones, pero se está transformando en el gobierno de los abusos”.

Y agregó: “Metió el tarifazo eléctrico, no quiere renegociar los contratos, permite que las multas las paguemos los propios clientes, permite que las sanciones al Coordinador Eléctrico Nacional las financien los clientes. Entonces, ministro, ¿para quién están gobernando? ¿Para la gente o para las empresas?”

Finalmente, el diputado Oyarzo se sumó a las críticas: “No puede ser que los usuarios paguen las compensaciones, no puede ser que no se renegocien los contratos. Hemos presentado un proyecto de ley para que el Presidente de la República pueda renegociar los contratos, una reforma constitucional. Ministro, necesitamos que alguien defienda a las familias chilenas. Aquí no puede ser que el Coordinador Eléctrico se haga el larry”.

La presión parlamentaria se da en paralelo a un oficio enviado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) al presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, exigiendo detalles sobre los seguros contratados por la entidad y solicitando copia íntegra de las pólizas, a raíz de las denuncias sobre el financiamiento de estas coberturas con recursos provenientes de las cuentas de la luz.

Hasta ahora, el ministro no ha emitido declaraciones frente a los emplazamientos, pero la controversia promete seguir creciendo. Ayer, Pardow valoró los cargos que dio a conocer la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contra el Consejo Directivo del CEN y ocho empresas de transmisión y generación por su responsabilidad en el megapagón del 25 de febrero. “Marcan un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara qué fue lo que ocurrió”, dijo. El titular de Energía añadió que servirán para ir avanzando en “establecer responsabilidades claras por este hecho tan significativo que significó la pérdida de cerca de US$450 millones en nuestra economía”.

“Como Ministerio vamos a seguir trabajando en que cada uno de los eslabones de nuestro ecosistema institucional puedan cumplir su trabajo”, sentenció Pardow.