Diputada Castillo (PC): “Vamos a ser oposición” de Kast, pero “nos estamos preparando para gobernar”

La diputada comunista Nathalie Castillo respondió a los dichos del excanciller y exmilitante DC, Ignacio Walker, quien había planteado que el PC da por hecho un triunfo de José Antonio Kast y se prepara para ejercer oposición radical.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Castillo aseguró que esa visión está equivocada: “Tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas para poder vencer en primera vuelta con la candidatura de Jeannette Jara (…) y paralelamente las candidaturas parlamentarias están en función de aquello también”.

La parlamentaria destacó la masiva adhesión a Jara en giras como la de Arica y Biobío, señalando que la prioridad es consolidar unidad y respaldo institucional para gobernar: “No estamos viendo parcelas ni pensando solo en oposición. Buscamos que la unidad de toda esta importancia institucional, tanto en el Legislativo como en un futuro gobierno, permita avanzar”.

Si bien reconoció que sería imposible coincidir con Kast, enfatizó que el PC no se está preparando para perder: “Evidentemente vamos a hacer oposición si gana la derecha, pero no nos estamos preparando para hacer oposición, nos estamos preparando para gobernar, gobernar tanto en el Ejecutivo como con un amplio respaldo parlamentario”.

Añadió que la colectividad ha demostrado responsabilidad en el ejercicio del poder: “Tenemos claridad de cómo legislar y cómo gobernar, y contamos con todas las herramientas para hacerlo bien”. Y remarcó que el desafío del bloque oficialista y sus aliados es continuar con transformaciones que en este período no han alcanzado a materializarse.