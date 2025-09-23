Defensor de Monsalve enfrentará interrogatorio como imputado en investigación derivada del caso

La investigación que tiene al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve en arresto domiciliario total sumará este miércoles un inesperado giro. Su abogado, el defensor penal público Víctor Providel, fue citado por la Fiscalía Centro Norte para declarar en calidad de imputado ante los persecutores Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

La diligencia surge de la tercera arista del caso, abierta tras la denuncia por hostigamientos de la mujer que acusa a Monsalve de violación y abuso sexual. En el centro de esta investigación aparece Fernando Nicolás Silva, ciudadano uruguayo que habría intentado difundir videos íntimos de la denunciante antes de abandonar el país.

La Policía de Investigaciones incautó el celular de Silva y halló conversaciones entre Providel y Maximiliano Sepúlveda, amigo del uruguayo. Según el informe consignado por La Tercera, hubo mensajes y llamadas de hasta 25 minutos en los que incluso se habría compartido una captura de Instagram de la denunciante. Los investigadores sostienen que Silva y Sepúlveda buscaron vender el material a medios de comunicación y que Providel habría facilitado el contacto con periodistas.

Mientras Providel se prepara para su declaración, la Defensoría Penal Pública mantiene un sumario administrativo en su contra. La querellante, María Elena Santibáñez, acusa al defensor de colaborar con los imputados para desprestigiar a su representada y ha pedido su remoción, algo que la DPP ha descartado por ahora.

La citación de Providel es vista como un hecho inusual: un defensor siendo investigado en el mismo caso en que ejerce la defensa. Monsalve, en tanto, ha reiterado su respaldo: “Tengo plena confianza en mi abogado, en su trayectoria. La acusación que le hizo la querellante tenía como fin sacarlo de mi defensa”, dijo hace unos días desde Viña del Mar, donde cumple arresto domiciliario.