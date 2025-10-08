Tras reapertura del caso Caso Achifarp defensa de Jadue buscará rehabilitarlo como candidato

El tablero político se vuelve a mover tras la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de reabrir por 60 días la investigación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco del caso Farmacias Populares. La resolución, firmada por la jueza Paula Brito, dejó sin efecto la acusación que pesaba sobre el exjefe comunal, lo que podría cambiar su estatus judicial y abrir una ventana —hasta ahora inédita— en la justicia electoral chilena.

Hasta antes de esta resolución, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) había suspendido los derechos políticos de Jadue, impidiéndole postular al Congreso. El fundamento fue que el Ministerio Público lo había acusado por delitos de fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal, con una pena solicitada superior a los 18 años.

Pero al ordenar la reapertura de la investigación, la fiscal Giovanna Herrera precisó que “la acusación quedó sin efecto para todos los acusados de la causa: señor Jadue, señor José Matías Muñoz y el resto de los acusados”. En otras palabras, Jadue ya no tendría la calidad de acusado, y su defensa, encabezada por el abogado Ciro Colombara, explora alternativas legales para revertir la sanción electoral. Una de ellas es presentar un escrito de reposición ante el Tricel, argumentando que la suspensión de derechos ya no se sostiene.

Sin embargo, el camino está lejos de ser despejado. Desde la oposición el abogado que presentó el escrito ante el Tricel por RN, Marcelo Brunet, sostiene que el padrón electoral está cerrado y que la sentencia del Tricel es firme, lo que haría inviable su rehabilitación política. “Es imposible reabrir el padrón solo por este caso”, advirtió Brunet.

Mientras tanto, la defensa de Jadue también mantiene abierto un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, sumando otro frente judicial a una causa que, más allá de su desenlace, ya marca un precedente en el cruce entre derecho penal y justicia electoral en Chile.