“Lo mismo que republicanos con Jaime Guzmán”: Jara arremete contra Matthei por Aylwin en franja RN

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), aprovechó una actividad en su comando de Londres 76 para marcar un punto de inflexión en su campaña y responder con dureza al uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja de Renovación Nacional (RN). La escena —que muestra al histórico líder DC recibiendo la banda presidencial en 1990— provocó molestia en la Democracia Cristiana (DC), que la calificó como “una falta de respeto a su memoria”.

Jara fue tajante: “En el comando de Evelyn Matthei hicieron lo mismo que republicanos hizo con Jaime Guzmán. Reclamaron por eso, y ahora usan a una figura de la Democracia Cristiana. Para esas cosas yo no estoy”. Y añadió: “Las elecciones no son un todo vale. No se pueden ocupar figuras que son de otro sector. Es improcedente”.

Desde el comando opositor, la propia Evelyn Matthei (Chile Vamos) salió al paso de las críticas —pero a las de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien habló de un “truco” para captar al centro— asegurando que “no sabía que había gente que se creía dueña de los votos”. “Los chilenos son personas sensatas y toman sus propias decisiones. Yo voy a buscar el apoyo de todos los que quieren que Chile progrese”, respondió.

Matthei también defendió la inclusión de Aylwin en la franja, recordando que “fue un presidente que quería sacar al país adelante”, y deslizó un cuestionamiento a la actual DC por su alianza con el Partido Comunista: “Se ha iniciado un proceso para sacar a la DC chilena del grupo internacional de Democracia Cristiana, porque nunca se ha visto que colaboren con el PC”.

Desde RN, el jefe de bancada Frank Sauerbaum respaldó la decisión, señalando que Aylwin “representa un momento de acuerdos, de consensos, de tranquilidad que el país requiere recuperar”. A su juicio, la molestia DC se explica porque “hoy apoyan al Partido Comunista, ideas muy contrarias a las que sostuvo siempre el presidente Aylwin”.

No obstante, la vocera de Matthei, Paula Daza, trató de bajar el tono y aclaró el sentido del gesto. “Si se malinterpretó, lo sentimos”, dijo en conversación con Radio Infinita. Según explicó, el objetivo de mostrar a Aylwin era reflejar la capacidad que existía en los años 90 para “trabajar juntos con otros partidos, incluso siendo oposición”. Añadió que “no es la misma DC de esa época, pero el mensaje era rescatar ese espíritu de colaboración”.

La polémica también llegó a la familia del expresidente. En conversación con El Mercurio, Mariana Aylwin, exmilitante DC y actual miembro de Amarillos, calificó como “exagerada” la reacción de la Falange: “La verdad es que parece exagerada la reacción a una breve mención del expresidente Piñera, al parecer en otra campaña electoral a la transición a la democracia liderada por Patricio Aylwin”.

Militancia PC

Durante esta misma jornada, Jara también salió al paso de los dichos del exsenador Guido Girardi (PPD), quien planteó en entrevista con The Clinic que “la única manera de que Jara mejore su posición es congelando su militancia en el PC tras ganar la primera vuelta”.

“Estoy acostumbrada. Entiendo que hay mucha gente que tiene mucho interés de aportar y encuentra que la vía adecuada es hacerlo por la prensa. Hay otra que lo hace en privado, en reuniones. Yo no tengo problema. Lo que sí, que hoy día no es un tema que esté sobre la mesa. Y cuando llegue la segunda vuelta se va a discutir la estrategia de segunda vuelta. Pero no es un tema que esté sobre la mesa. Pero no me molesta, estoy acostumbrada. Es así un poco la política en Chile”, dijo la abanderada.