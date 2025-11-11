Oposición entrega a Hacienda minuta con 11 cambios al Presupuesto, acusa sobreestimación de ingresos

Este miércoles vence el plazo para que el gobierno ingrese las primeras indicaciones al Presupuesto 2026, en medio de una negociación aún trabada con la oposición. Pese a las reuniones entre Teatinos 120 y los legisladores de Chile Vamos, no hay acuerdos cerrados.

Dado que el reglamento impide a la oposición presentar indicaciones en esta etapa, las bancadas de Renovación Nacional (RN) y la UDI entregaron una minuta de 11 propuestas al Ministerio de Hacienda. El documento plantea que el proyecto está “desfinanciado en torno a US$1.500 millones”, por una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos.

Según el texto, la Ley de Cumplimiento Tributario o “antievasión” —de la que el gobierno espera recaudar 0,54% del PIB— tendría efectos más acotados. “Una nueva proyección de ingresos más conservadora obliga a realizar recortes del gasto para evitar un crecimiento irresponsable, cercano al 4%”, indica la minuta.

Entre las materias del petitorio figura un aumento del presupuesto de la Contraloría, cuya solicitud de alza del 8,5% fue reducida a 1,5% por el Ejecutivo, afectando —según el texto— sistemas informáticos y contratación de personal. También se pide revertir el recorte del 50% al Fondo Solidario de Vivienda (DS49) y restaurar los recursos del programa Más Adulto Mayor (Más AMA), que habría quedado sin asignación específica.

La oposición además plantea ajustar el gasto en bienes y servicios, profundizar la reducción en capacitaciones estatales, fusionar los ministerios Segpres y Segegob, y exigir al gobierno cerrar el protocolo de acuerdo con la ANEF antes de aprobar el Presupuesto.

Hacienda respondió que las conversaciones siguen abiertas y que el Servicio de Impuestos Internos presentó este martes una actualización sobre el rendimiento real de la ley antievasión, buscando destrabar la negociación antes de que se cumpla el plazo legal.