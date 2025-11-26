Justicia rechaza solicitud de defensa de Manuel Monsalve para una nueva prórroga en investigación

El futuro procesal del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio un giro inesperado -para su pesar- luego de que el juez de garantía Héctor Caro, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, decidiera resolver por escrito y sin audiencia la discusión sobre un nuevo plazo investigativo.

La citación estaba prevista para este martes a las 9.00 horas y reunía nuevamente a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir con Monsalve y su defensor, Víctor Providel. Sin embargo, esa comparecencia fue anulada antes de concretarse.

En su resolución, según reporta el diario La Tercera, el magistrado reconstruyó los pasos que llevaron a esta controversia. Recordó que el 7 de noviembre —día en que expiraba el plazo vigente de investigación— la defensa solicitó debatir una prórroga argumentando diligencias pendientes. Esa petición fue acogida inicialmente y se fijó fecha para el 25 de noviembre. Pero en los días posteriores la Fiscalía y la querellante, María Elena Santibáñez, recurrieron contra esa decisión, advirtiendo que la defensa no tiene la potestad de solicitar nuevas extensiones.

Juez avala criterio

El juez avaló ese criterio. Basado en las normas que regulan la dirección exclusiva de la investigación penal por parte del Ministerio Público, sostuvo que “las decisiones sobre si ampliar o cerrar el plazo de la investigación corresponden únicamente al fiscal y no a la defensa”.

Añadió que el artículo 257 del Código Procesal Penal habilita a los imputados a pedir una ampliación solo en caso de reapertura y por única vez. Fuera de ese marco, concluyó, la solicitud es “improcedente por falta de autorización legal o legitimación para ejercer tal derecho”.

La consecuencia fue inmediata: Caro dejó sin efecto lo resuelto el 10 de noviembre y rechazó la ampliación pedida por la defensa. Con ello, el caso sigue abierto, pero con los plazos ya agotados, por lo que la Fiscalía deberá solicitar la clausura mediante un escrito formal. Ese cierre ha sido demandado durante meses por la abogada querellante, quien ha cuestionado la extensión del proceso.

En paralelo, voces conocedoras del caso señalan que la prolongación del periodo investigativo beneficia al imputado, dado que desde mayo cumple arresto domiciliario total en Viña del Mar y ese tiempo podría descontarse ante una condena.

En contraste, el defensor Víctor Providel ha insistido en que aún quedan diligencias pendientes, en especial las relacionadas con el restaurante Ají Seco Místico, lugar al que Monsalve acudió con la denunciante el 22 de septiembre de 2024. La resolución del juez no puede apelarse, pero la defensa mantiene abierta una vía alternativa: esperar el cierre formal de la investigación para pedir su reapertura y, bajo ese escenario, solicitar un nuevo plazo.