El récord de esta edición: quiénes fueron los que donaron 3 mil millones de pesos en la Teletón

La Teletón 2025 tuvo su momento más inesperado y simbólico a la 1:19 de la madrugada del domingo, cuando Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y Alfredo Echavarría, titular de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), anunciaron en el Teatro Teletón la mayor donación de esta edición: 3 mil millones de pesos.

La cifra desató la ovación del público y la reacción eufórica de Mario Kreutzberger, quien agradeció “la donación más grande que hemos recibido hasta este momento”.

Jiménez destacó que “las empresas, los gremios empresariales y las familias de empresarios quisieron estar una vez más aquí”, subrayando que el aporte representa “una prueba concreta del compromiso permanente y profundo que tiene la empresa privada con Chile y con quienes lo necesitan”.

En la misma línea, Echavarría afirmó que “son muchas las buenas obras que se construyen en Chile con el aporte de las empresas” y que la Teletón “es una obra muy especial”.

La magnitud del aporte situó a ambos gremios en el centro de la jornada final, superando incluso la tradicional donación de la familia Luksic, que durante la madrugada del sábado entregó 2 mil millones de pesos, confirmados por Don Francisco.

La presencia de Jiménez, ingeniera comercial y primera mujer en la presidencia de la CPC, marcó también un hito para el empresariado. Desde su llegada al gremio, ha insistido en que “al desarrollo económico solo se llega de la mano de la libertad, del emprendimiento, de la inversión, de la innovación y del trabajo duro”, visión que reforzó en la Teletón. Echavarría, por su parte, llegó como representante de la CChC tras más de cuatro décadas en el sector, reconocido por su trayectoria en infraestructura y por su estilo metódico y reservado.

Ambos dirigentes coincidieron en remarcar que el aporte no solo responde a un gesto de solidaridad, sino también a la convicción de que la Teletón es una obra nacional de largo aliento. El gesto empresarial se integró así a un cierre que terminó superando los $44 mil millones recaudados, consolidando una nueva meta cumplida para la institución.

El top 5

El gesto instaló nuevamente al empresariado como actor central del evento, especialmente por el peso histórico de esta cifra. La tradición de los grandes aportes comenzó en 2008, cuando Leonardo Farkas y el empresario José Luis Nazar sorprendieron con donaciones individuales de mil millones de pesos, inaugurando una era donde esos montos serían ampliamente superados.

Desde entonces, la Teletón ha registrado contribuciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva:

2020: 5.000 millones (CPC y Sofofa)

2016: 4.400 millones (familia Luksic)

2024: 3.300 millones (CPC)

2023: 3.000 millones (Sofofa)

2025: 3.000 millones (CPC y CChC)

2022: 2.500 millones (CPC)

Aunque, fuera de los depósitos directos, la donación más cuantiosa sigue siendo la realizada por la familia Luksic en 2014, cuando destinaron 10 mil millones de pesos para construir el Instituto Teletón de Antofagasta.