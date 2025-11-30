Teletón supera la meta 2025: reunió más de $44 mil millones

La Teletón 2025 logró sobrepasar una meta que hasta última hora parecía difícil de alcanzar. Pasada la 01:50 de la madrugada, y luego de que la transmisión televisiva iniciara su tramo final con apenas un 51% reunido, la cifra comenzó a escalar impulsada por donaciones anónimas, aportes de empresas y el avance sostenido en sucursales y canales digitales. Minutos antes de las 02:00 horas, Don Francisco anunció que el total alcanzado llegaba a $44.253.268.546, superando en más de $3.700 millones el objetivo de este año.

El impulso final vino tras un aporte que superó los mil millones de pesos por parte de Unimarc, lo que permitió sobrepasar la barrera de los 40 mil millones y asegurar el cumplimiento de la meta. Tras entregar el cómputo, Don Francisco señaló que “ha sido una jornada larga, dura, difícil. Tenemos que agradecerle a todo Chile, a los empresarios, a nuestros auspiciadores, a todos los que nos colaboraron”, y adelantó que la institución continuará ampliándose. “El próximo año tendremos 16 institutos. Uno nuevo en Concepción y otro en Chillán”, afirmó.

La clausura se realizó en el Estadio Nacional, donde miles de asistentes acompañaron una programación que reunió a artistas locales e internacionales. Sobre el escenario se presentaron Pablo Alborán, Ana Torroja, María José Quintanilla, Emilia Dides, Nico Ruiz, Paulina Rubio, Gino Mella, Lucero y Noche de Brujas, entre otros. Uno de los momentos más comentados fue la rutina de Stefan Kramer, quien apareció caracterizado como Cristian Castro, además del show de Quintanilla, cuya actuación generó gritos del público pidiendo verla en el próximo Festival de Viña del Mar.

En la conducción participaron Karen Doggenweiler, Eva Gómez, Tonka Tomicic, Carmen Gloria Arroyo, Angélica Castro, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y Francisco Saavedra, quienes acompañaron a Mario Kreutzberger durante la extensa jornada televisiva.

En una decisión poco habitual, el balance oficial de la campaña —que tradicionalmente se realizaba el domingo posterior al cierre— será efectuado durante la misma noche en las inmediaciones del Estadio Nacional, con la presencia de directivos de la fundación y de la producción televisiva.