Jara comienza la recta final: llama a ganar el balotaje, “no por nosotros, por Chile”

Jeannette Jara dio este domingo el inicio formal a su campaña de segunda vuelta en una actividad junto a voluntarios y vocerías de su comando, donde afirmó que la contienda presidencial del 14 de diciembre sigue siendo incierta pese a los sondeos conocidos en los últimos días.

Según sostuvo, la carrera permanece abierta y el desafío inmediato es profundizar el despliegue en todo el país para asegurar un resultado favorable en el balotaje.

“Esta elección está completamente abierta, a pesar de lo que algunos quieran instalar; el resultado es completamente impredecible”, señaló ante sus adherentes. Jara recalcó que el objetivo de estas dos semanas será “trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la Presidencia de la República, no por nosotros, por Chile”, apuntando a que la movilización territorial será clave en esta fase final.

Durante su intervención, recordó algunos de los hitos de su trayectoria reciente para subrayar momentos en que, a su juicio, la evidencia terminó contradiciendo los pronósticos. “En enero, cuando todavía era ministra del Trabajo, los diarios decían: ‘es imposible que la reforma salga’ (…) y hoy la reforma es una realidad”, dijo. También mencionó su victoria en la primaria oficialista, que consideró un escenario difícil: “Se proyectaba que no había forma en que remontáramos, y ganamos, y hoy estamos en unidad con aquellos partidos”.

Jara sostuvo que su desempeño en primera vuelta también sorprendió respecto de las expectativas previas: “Se pensó que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán, y nosotros ganamos la primera vuelta presidencial”. A dos semanas del balotaje, afirmó que su campaña ha sorteado un 2025 “donde nos han dicho que todo es imposible”, pero aseguró que el camino se construirá sobre convicción, trabajo y persistencia.

“Yo no creo en los imposibles, creo en el trabajo duro, convicciones y sueños, y a eso los llamo en estos 12 días que quedan, porque los necesitamos”, cerró la candidata, marcando el tono que, según dijo, guiará el tramo final de su carrera hacia La Moneda.