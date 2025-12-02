Fiscal Valencia advierte: Trama Bielorrusia “pueden ser favores de amigos que no sean punibles”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó que la investigación de la Trama Bielorrusia aún está en proceso y que las hipótesis están inconclusas. Por lo mismo, indicó que incluso podría no existir ningún delito y que se trate solo de favores.

Sin embargo, al ser delitos tan graves, el fiscal estimó que debe ser todo esclarecido y por eso mismo ordenó abrir distintas indagatorias. Añadió que recientemente el Ministerio Público inició un proceso extenso y complicado.

El fiscal comentó los posibles delitos y señaló que puede ser “tráfico de influencias, gestiones para nombramientos o incluso favores entre conocidos que no sean punibles”. Valencia manifestó en Radio 13C que “será la investigación la que permita establecer si existieron o no pagos irregulares o transferencias ilícitas”.

Con respecto al inicio de este proceso, Valencia señaló que “lo que probablemente se va a comenzar investigando es si algún interés colectivo o individual pudo verse afectado por una discusión parlamentaria, y si estos pagos se relacionan con motivar un voto o apoyo favorable”.

“Pueden ser simplemente favores de amigos que no sean punibles, podría no haberse cometido delito, pero sí, no cabe duda que son hechos que ameritan ser esclarecidos y esa es la razón por la cual he dispuesto a abrir distintas investigaciones”, expresó.

Transferencias a Ulloa, Walker y Araya

De paso, el fiscal también se refirió a las transferencias que recibieron el ministro Antonio Ulloa, el senador Matías Walker y el diputado Cristián Araya. Sobre estas, señaló que son investigaciones separadas: “Son hechos distintos que deberán analizarse individualmente, más allá de que provengan de la misma persona”.

“No son investigaciones simples (…) y quienes sostienen no haber cometido ninguno también merecen pesquisas imparciales y rigurosas”, declaró.

A pesar de que cuando asumió como jefe máximo del Ministerio Público la principal misión era combatir el crimen organizado y la corrupción municipal, Valencia manifestó que “vamos a investigar a quien tengamos que investigar y perseguir la responsabilidad penal que corresponda, caiga quien caiga”.

Finalmente, sobre su polémica reunión con el abogado investigado Luis Hermosilla, dijo que “he tenido que pedir excusas por una conducta que no tenía reproche ético ni legal”. Agregó que “entiendo la desconfianza y la necesidad de aclaraciones adicionales. La situación es muy grave”.