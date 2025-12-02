Revelan que exjuez Ulloa votó por Yáber para conservador mientras recibía sus millonarios depósitos

El escándalo que envuelve a Sergio Yáber, conservador de bienes raíces y figura central en el caso Muñeca Bielorrusa (derivado del caso Hermosilla), sumó un nuevo capítulo. Un escrutinio de la votación del Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago de marzo de 2022 reveló quienes fueron los ministros de la corte que apoyaron su postulación al apetecido cargo de Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.

La revelación, difundida este martes por Radio Biobío, se centra en la reunión del Pleno del 7 de marzo de 2022, convocada para llenar la vacante por el fallecimiento de Juan Edmundo Rojas García. Aunque Carlos Miranda fue quien finalmente asumió el puesto, Yáber, entonces conservador de Puente Alto, aspiraba a este salto profesional de alta remuneración.

En la primera votación, Yáber obtuvo ocho votos, generando hoy un nuevo cuestionamiento. Entre los sufragios más polémicos se encuentran los emitidos por los entonces ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

La situación del exministro Antonio Ulloa es la que presenta la mayor gravedad. Según información del medio Reportea, Ulloa votó a favor de Yáber en 2022 a pesar de que este último llevaba más de dos años realizándole depósitos mensuales de $1 millón de pesos. La suma total transferida de Yáber a Ulloa superaría los $70 millones de pesos.

Pese a su conocido despliegue, Sergio Yáber no logró alcanzar la terna presentada al Presidente. Sin embargo, su desempeño en la primera ronda evidencia los lazos que mantenía en el círculo judicial.

Los ocho jueces que votaron a favor de Yáber fueron:

Antonio Ulloa

Verónica Sabaj

Mario Rojas González

Fernando Carreño

Lilian Leyton

Elsa Barrientos

Tomás Gray

Érika Villegas (en reemplazo de Maria Loreto Gutiérrez)

El proceso de postulación de Yáber en 2022 estuvo cruzado por una arista política que hoy también se examina. De acuerdo al citado medio, quienes conocieron la dinámica de ese año señalan que existía una iniciativa, promovida por el senador Matías Walker (hoy relacionado con el conservador), para dividir el oficio de Conservador de Santiago en al menos cuatro áreas. Si bien esta propuesta fue finalmente desechada, la gestión de Walker se vincula con la red de influencias que rodeaba a Yáber en su intento por obtener el cargo.