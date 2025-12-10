Universidad de Chile es la primera universidad en conseguir reacreditación en excelencia por 7 años

Por cuarto periodo consecutivo, la Universidad de Chile logró obtener la reacreditación en excelencia por siete años más en diferentes áreas, siendo la primera casa de estudio en conseguirlo.

Luego de dos años de evaluación, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó que la Universidad de Chile está acreditada por siete años más en nivel de excelencia, desde el 2025 al 2032.

La rectora Rosa Devés valoró que “este resultado es fruto de un esfuerzo colectivo de nuestra comunidad”. No obstante, también cree que “obtener siete años de acreditación no es solo un orgullo; es también una responsabilidad”.

“En tiempos en que el valor del conocimiento, la evidencia y la libertad académica enfrentan tensiones crecientes, la Universidad de Chile reafirma su deber de responder con rigor y autonomía, avanzando el conocimiento y educando en un marco de equidad. Este reconocimiento confirma que contamos con una comunidad preparada para los desafíos presentes y futuros”, señaló la rectora.

La prorrectora Alejandra Mizala, quien estuvo a cargo de liderar la autoevaluación de este proceso, indicó que “esta acreditación refleja el trabajo riguroso y comprometido de una comunidad que mira su quehacer con honestidad y responsabilidad pública. Confirma que la Universidad de Chile avanza cohesionada, con un proyecto claro y con la convicción de que su misión con el país se proyecta con renovada fuerza hacia el futuro”.

Además, Mizala comentó que con esta acreditación “la Universidad de Chile reafirma su compromiso con el bienestar del país, su capacidad de enfrentar un entorno cambiante y su voluntad de seguir contribuyendo, desde el conocimiento, la cultura y la formación de personas, a un desarrollo más justo y sostenible para todas y todos”.

Este título le pide a la universidad profundizar en transformaciones, como la flexibilidad curricular, el acompañamiento estudiantil, la internacionalización, la igualdad de género, el fortalecimiento de la investigación, la modernización de la gestión y el desarrollo del nuevo Plan de Desarrollo Institucional.

Por su parte, el director ejecutivo del proceso de acreditación, Thomas Griggs, destacó que “más de 15 mil personas contribuyeron a esta autoevaluación, considerando a quienes respondieron nuestras encuestas. Es un logro colectivo que reconoce lo que hemos construido y, al mismo tiempo, abre un nuevo ciclo de desafíos para continuar fortaleciendo la docencia, la investigación, la innovación y la vinculación con el país”.