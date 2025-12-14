El lado B del balotaje: desde Parisi futbolero a la donación de Farkas a scouts marcaron la jornada

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo no solo estuvieron marcada por la alta participación, sino también por una serie de chascarros y situaciones insólitas que rápidamente se tomaron las transmisiones televisivas y las redes sociales, aportando un tono anecdótico a una jornada clave para el país.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en la comuna de Lo Barnechea, donde una pelea entre dos personas fue captada y transmitida en vivo por CHV. Según relató el periodista Patricio Sotomayor, ambos sujetos se enfrentaron al interior de un local de votación y debieron ser separados y expulsados por personal del Ejército. Posteriormente, la discusión continuó en el exterior del recinto, mientras se esperaba la llegada de Carabineros. Uno de los involucrados acusó al otro de amedrentarlo e incluso de intentar quemar la vivienda de su padre, mientras que su contraparte aseguró que existía una deuda cercana a los 80 millones de pesos derivada de un negocio. Finalmente, desde el estudio se decidió no seguir cubriendo el hecho al tratarse de un conflicto personal.

Otro momento llamativo se registró en la 25ª Comisaría de Maipú, donde un hombre que acudió a justificar su inasistencia a las urnas terminó detenido. Al ingresar sus datos al sistema, Carabineros detectó que mantenía una orden de detención vigente por conducción en estado de ebriedad, emanada desde la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, por lo que fue arrestado y puesto a disposición de la justicia.

También generó controversia el paso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por su local de votación. Según relató el periodista César Campos en Mega, un vocal de mesa realizó un comentario que fue considerado desubicado tras emitir su voto: “oye Cathy Barriga devolvió el lápiz, no se lo robó”. El episodio provocó molestia en la exjefa comunal y críticas en el estudio del matinal Mucho Gusto.

En un tono más distendido, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, bromeó con la polémica generada por mensajes enviados a través de la aplicación de Lipigas, que llamaban a votar por José Antonio Kast. “Obviamente, lo de Lipigas hoy nos llamó la atención, me siento un poco decepcionado. Yo pensé que el perrito de Lipigas tiraba más para este lado”, comentó en conversación con Meganoticias, provocando risas en el estudio.

La creatividad también se hizo presente en los locales de votación. En el Liceo Industrial de Concepción, dos vocales llegaron disfrazados de Spiderman y el Grinch. Edgar Hinostroza, caracterizado como el superhéroe, explicó que la idea era “hacer más jocosa la jornada”, mientras que Benjamín Castillo señaló que su disfraz buscaba “cambiar un poco el chip de los chilenos” en una elección marcada por la polarización.

El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, también se robó varias miradas durante la jornada. En distintos despachos televisivos apareció usando camisetas de Deportes Concepción, Cobresal y Provincial Osorno, asegurando que posee más de 28 camisetas de equipos del fútbol chileno. Al llegar a votar en La Reina, reiteró que emitiría un voto nulo y advirtió que su sector será oposición tanto a Kast como a Jara frente a las “malas ideas”.

Finalmente, uno de los gestos más comentados fue protagonizado por el empresario Leonardo Farkas. A la salida de su local de votación, Farkas se acercó a un grupo de boy scouts que vendían botellas de agua a $1.000 cada una. Tras consultar el precio, sacó un fajo de billetes de $20.000 y entregó $1.200.000 al grupo, regalando posteriormente el agua a todos los presentes, incluidos periodistas. El gesto fue ampliamente difundido en redes sociales como uno de los momentos más llamativos del “lado B” del balotaje.