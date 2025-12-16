Diputada Veloso acusa acoso y hostigamiento de RN Miguel Ángel Becker y anuncia denuncia en Comisión

Un fuerte episodio se vivió este martes en la Cámara de Diputados, luego de que la diputada independiente Consuelo Veloso acusara públicamente al diputado de Renovación Nacional Miguel Ángel Becker de acoso y hostigamiento reiterado.

La denuncia fue realizada en pleno hemiciclo, durante una intervención de reglamento, donde la parlamentaria aseguró haber sido víctima de conductas inapropiadas por parte de Becker a lo largo de todo el período legislativo. “Debo denunciar públicamente y con harta impotencia al diputado, Miguel Ángel Becker. Me ha acosado durante todo el período, donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces”, afirmó Veloso, visiblemente afectada.

En su intervención, la diputada distinguió entre las diferencias políticas habituales y lo que calificó como agresiones personales. “Con colegas acá tenemos diferencias infinitas, y probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa”, sostuvo.

Veloso enfatizó el componente de violencia que, a su juicio, tiene la situación, aludiendo a la diferencia etaria y de género entre ambos. “Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, no sé qué edad tiene, pero me parece de una violencia enorme”, señaló, agregando que no está dispuesta a normalizar este tipo de conductas en el Congreso.

La parlamentaria anunció que llevará el caso a la Comisión de Ética de la Cámara Baja y no descartó emprender acciones personales contra Becker. “Yo no tengo por qué aguantar un hombre violento, que no tengo ni la más mínima duda de que si pudiera agarrarnos en la calle y sobre todo ahora para hacernos cualquier cosa, porque pensamos distinto, él lo haría”, concluyó.

Respuesta de Miguel Ángel Becker

Horas más tarde, el diputado Miguel Ángel Becker respondió mediante un comunicado, en el que rechazó tajantemente las acusaciones formuladas por Veloso y las calificó como “infundadas”.

“Proviene de una diputada que en su momento me trató de ‘cavernario’ y que hoy enfrenta un episodio grave que está siendo investigado por la justicia. No es primera vez que ella miente. Quiero ser muy claro: nunca he insultado a la diputada, y rechazo categóricamente cualquier insinuación de hostigamiento”, afirmó el legislador de RN.

Becker sostuvo que los dichos de la diputada constituyen un ataque personal grave y llamó a actuar con responsabilidad. “No se puede denunciar ni instalar sospechas de manera gratuita, sin presentar ningún tipo de respaldo, porque eso daña a las personas y también la seriedad del debate público”, señaló.

El conflicto ahora podría escalar a la Comisión de Ética de la Cámara, instancia que deberá evaluar los antecedentes y pronunciarse sobre una denuncia que vuelve a tensionar el clima interno del Congreso y reabre el debate sobre acoso, violencia política y estándares de convivencia al interior del Parlamento.